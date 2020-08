Nathaly Caldonazzo, la terribile gaffe di Beppe Convertini a “C’è tempo per…”: gelo in studio, cos’è accaduto di così imbarazzante

La televisione è sempre un mezzo meraviglioso, con cui è possibile svagarsi, evadere con la mente e soprattutto divertirsi e informarsi. Spesse volte però nel campo dello spettacolo ci sono anche moltissime ‘trappole’. Non tutti conoscono bene i propri colleghi o i propri ospiti e spesso e volentieri si incappa in delle rovinose gaffe. E’ un po quello che è accaduto oggi durante il programma televisivo di Beppe Convertini e Anna Falchi. Il programma in questione è ‘C’è tempo per…’ che oramai tiene compagnia agli italiani nella fascia mattutina su Rai Uno, dedicato agli over 65. Il programma sta riscuotendo un discreto successo e ogni giorno affronta temi sempre diversi e sempre più interessanti, in modo proprio da attirare l’attenzione delle persone più mature. Oggi tra i temi trattati dai conduttori c’è stato quello delle ‘bugie dette in amore’. E come ospiti ci erano: Biagio Izzo, Franco Oppini e la moglie Ada Alberti, ma anche l’attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo, la gaffe di Beppe Convertini: gelo in studio

In particolar modo, Nathaly Caldonazzo la ricordiamo tutti per la sua esperienza molto forte all’interno del programma di Temptation Island dell’anno scorso. La bella modella e attrice iniziò il suo percorso all’interno dei sentimenti insieme al compagno, ormai ex, Andrea Ippoliti. Arrivati li per consolidare maggiormente il loro rapporto, ebbero il risultato opposto. Di contro infatti la donna non vide nel compagno tutto il trasporto che lei cercava e questo fu un forte motivo di contrasto, che poi li portò alla rottura durante il falò di confronto finale. Di tutto questo percorso probabilmente Beppe non conosceva nulla e dopo aver posto varie domande ai presenti si è rivolto alla Caldonazzo con un: “Qual è stata la tua peggior esperienza?”… La donna nell’imbarazzo più totale ha risposto “L’ultima”. Ma il conduttore essendo all’oscuro della sua partecipazione a Temptation Island la rimbocca così: “Non conosciamo, cioè?”

Il gelo in studio è stato inevitabile e dopo un po la conduttrice ha replicato con: “Non mi va neanche di parlarne, ma è comunque l’esperienza più triste che possa succedere a una coppia e a una donna“. Insomma pare che per la donna la passata relazione con Ippoliti rappresenti ancora un tasto dolente. Noi ci auguriamo di poterla vedere presto nuovamente felice con qualcuno che l’apprezzi davvero e la ami molto.