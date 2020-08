Nicole Mazzocato completamente nuda: si copre con un cappello, ma lo scatto pubblicato sui social è ‘rovente’

Tra le protagoniste di Uomini e Donne, lei è stata una delle più amate degli ultimi anni. Parliamo di Nicole Mazzocato, la bellissima mora dagli occhi blu che nella trasmissione di Maria De Filippi ha vestito il ruolo di corteggiatrice. Sul trono era seduto colui che è stato il suo fidanzato per circa 4 anni, Fabio Colloricchio. La storia d’amore tra Nicole e l’argentino ha fatto sognare i fan, ma non ha avuto lieto fine. Oggi, entrambi hanno nuovi partner e si godono i loro nuovi amori. Anche da separati, però, i fan non smettono di seguirli sui social, dove amano condividere foto e video delle loro giornate. In particolare Nicole, che proprio qualche ora fa ha pubblicato uno scatto che non poteva passare inosservato. Il motivo? La splendida ex corteggiatrice si lascia fotografare nuda! Per coprirsi utilizza un cappello, ma la temperatura sui social è ‘infuocata’. Diamo un’occhiata al post che ha infiammato Instagram.

Nicole Mazzocato completamente nuda: lo scatto infiamma Instagram

Basta poco a Nicole Mazzocato per attirare l’attenzione dei fan di Instagram. La bellissima ex corteggiatrice è una delle protagoniste di Uomini e Donne che è rimasta maggiormente nel cuore dei telespettatori. La sua storia d’amore con Fabio Colloricchio è nata proprio nello studio del programma della De Filippi e ha fatto sognare tutti. E anche oggi che la coppia si è divisa, i fan non hanno certo ‘abbandonato’ i loro beniamini. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Nicole ha ben un milione e 400 mila followers. Ed è proprio lì che qualche ora fa ha condiviso uno scatto che non è passato inosservato. Uno scatto in cui non indossa nulla, se non un paio di occhiali da sole! Un cappello bianco, invece, viene usato per coprirsi. Lo scatto, però resta ‘rovente’. Guardate per credere:

Come sempre quando si tratta della Mazzocato, il post è stato in poco tempo invaso dai likes e i commenti dei fan, tutti ricchi di complimenti per Nicole. Che si conferma una delle ex protagoniste di Uomini e Donne più apprezzate dal pubblico. E voi, cosa aspettate a seguirla sul sul profilo ufficiale? È ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!