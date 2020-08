Patrizia De Blanck, il matrimonio a 20 e quel tremendo episodio: il marito…

Patrizia De Blanck storico personaggio televisivo, dalla personalità eccentrica ed esuberante racconta del matrimonio avuto a 20 anni e un tremendo episodio vissuto.

Nata a Roma il 9 novembre 1940, Patrizia De Blanck è la discendente, da parte materna, di una nobile famiglia veneziana, mentre suo padre è l’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal. Patrizia è divenuta nel corso degli anni una vera e propria star, la popolarità è sopraggiunta negli anni ’60, quando partecipò come valletta a “Il Musichiere“. Qualche anno dopo è stata concorrente nei due famosi reality show: “Il Ristorante” nel 2005 e “L’isola dei famosi” nel 2008. Di famiglia nobile, la contessa non ha mai avuto problemi economici. Anche se ha raccontato nella sua biografia un episodio in particolare che l’ha scossa in modo terribile, infatti, suo padre ebbe delle divergenze di opinioni con Fidel Castro, e ciò mandò in fumo il suo patrimonio. La vita privata della De Blanck è stata molto altalenante, soprattutto il suo matrimonio e lei stessa ha rivelato delle sorprendenti dichiarazioni. Vediamo di cosa si tratta.

La De Blanck si sposa appena 20enne nel 1960 con l’aristocratico inglese Anthony Leigh Milner, un matrimonio però naufragato dopo pochi mesi a causa di un dolorosissimo tradimento dell’uomo. La contessa ha infatti rivelato di aver scoperto suo marito a letto con il suo migliore amico, episodio terribile che l’ha segnata profondamente. Per questo motivo, la donna decise di porre fine al suo matrimonio in poco tempo. Soltanto nel 1971, ritrova finalmente l’amore e convola nuovamente a nozze con il console di Panama Giuseppe Drommi, morto nel 1999. Da questa seconda unione è nata l’unica figlia di Patrizia, Giada De Blanck.

