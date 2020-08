Rudy Zerbi, la dedica commovente per i figli: “Sono un papà fortunato”

L’ex giudice di Amici ha un cuore tenero. La dedica di Rudy Zerbi per i figli è l’esempio dell’amore vero e della famiglia moderna.

Rudy Zerbi, da semplice produttore discografico, oggi è un volto e un’icona conosciuta da tutti nel panorama musicale nostrano. Grazie alle sue partecipazioni, ormai diversi anni fa, nel programma Amici di Maria De Filippi, piano piano Zerbi ha iniziato la sua carriera come dj, ma anche come giudice e conduttore televisivo, non dimenticando però mai la sua professione originale, ossia il produttore musicale. Dopo Amici infatti, moltissimi giovani artisti si sono gettati nelle sue braccia e in quelle della Sony Music Italia. Ma Rudy non ha solo una carriera ricca di successi, ci sono anche moltissimi aspetti della sua vita privata che gli danno soddisfazione come la famiglia.

La dedica ai figli di Rudy Zerbi

Proprio dei suoi figli Rudy Zerbi è entusiasta e a loro tre ha dedicato una bellissimo post su Instagram. “Vedervi crescere insieme e volervi così bene è il più bel regalo che la vita potesse farmi. Sono un papà felice e fortunato” scrive Rudy accanto alla foto di lui insieme ai suoi tre figli in piscina. E in effetti la foto comunica molto amore e molta felicità.

Chi è la sua compagna?

Rudy inoltre è fidanzato, non sappiamo se sia spostato, con Maria Soledad Temporini. I due stanno insieme da molto tempo e da lei ha avuto l’ultimo figlio.

I quattro figli nati da tre madri diverse

I primi due bambini sono nati invece dalla prima compagna, Simona, Edoardo invece è nato dal rapporto con la nipote di Gianni Morandi. Pare che il conduttore e dj abbia un rapporto bellissimo con tutti i bambini e con le ex compagne, diventando così un esempio perfetto di famiglia moderna. Una bella storia insomma e tanto amore da dare a tutti.