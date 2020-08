Sossio Aruta ed Ursula Bennardo, splendido annuncio a sorpresa della coppia: il messaggio è appena arrivato, che splendida notizia!

Si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, Sossio Aruta ed Ursula Bennardo. E, dopo essersi innamorati e dopo avere intrapreso un percorso molto tormentato a Temptation Island Vip che li aveva portati addirittura a stare separati per diverso tempo, sono diventati i veri e propri protagonisti indiscussi di una delle recentissime edizioni del dating show di Maria De Filippi. Riconquistare la bella Bennardo, bisogna ammetterlo, non è stato affatto facile per l’ex calciatore. Eppure, a distanza di diverso tempo, occorre dire che ne è valsa davvero la pena. Non soltanto, infatti, sono innamorati più che mai, ma sono anche in attesa delle loro nozze e, soprattutto, sono diventati genitori anche della piccola e splendida Bianca. Tuttavia, a quanto pare, le sorprese non sono affatto terminate qui. Proprio pochissime ore fa, sui rispettivi canali social, la coppia non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i loro sostenitori di uno splendido annuncio a sorpresa.

Sossio Aruta ed Ursula, splendido annuncio a sorpresa: chi l’avrebbe mai detto?

Non sappiamo quando Ursula Bennardo e Sossio Aruta diventeranno ufficialmente marito e moglie, ricordiamo che la proposta è arrivata quando l’ex cavaliere di Uomini e Donne era uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, eppure, in attesa di scoprirlo, la coppia non ha potuto fare a meno di dare ai suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Il messaggio è arrivato pochissime ore sui rispettivi canali social. E, vi assicuriamo, in un vero e proprio batter baleno, ha letteralmente scatenato i loro sostenitori. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ecco. È proprio questo lo splendido annuncio a sorpresa che, sui rispettivi canali social, Sossio Aruta ed Ursula Bennardo hanno voluto fare ai loro sostenitori. ‘Sula’ è il nuovo profumo che l’ex coppia di Uomini e Donne ha voluto creare. La fragranza mista a vaniglia, ambra e fiori orientali si accinge a far ‘impazzire’ tutti coloro che lo acquisteranno.

