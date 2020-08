Il famoso ed apprezzatissimo ex corteggiatore di Uomini e Donne si è fidanzato: sul suo canale social, le prime immagini di coppia.

Il suo percorso all’interno dello studio di Uomini e Donne, purtroppo, non è stato affatto dei migliori. Dapprima alla corte della bella napoletana Teresa Langella, che, seppure un forte interesse fisico, non riusciva affatto a fidarsi di lui, ed, in seguito, di quella della giovane influencer Angela Nasti, l’ex corteggiatore si è facilmente lasciato apprezzare dal pubblico italiano per la sua immensa bellezza e genuinità. È proprio per questo motivo che, appena terminato il suo percorso nel dating show di Canale 5, il suo successo, soprattutto quello social, è aumentato in modo del tutto spropositato. Con un numero di followers su Instagram davvero altissimo, il giovane modello è solita intrattenere il suo pubblico con tutto ciò che riguarda la sua vita. Lo ha fatto, ad esempio, anche qualche ora fa. Quando, attraverso una prima foto di coppia, ha fatto sapere loro di essersi fidanzato.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è fidanzato: l’annuncio ufficiale sui social

Non è sempre detto che chi decide di prendere parte a Uomini e Donne ne esce vittorioso e, soprattutto, con l’amore. Alcune volte, infatti, può capitare di uscirne completamente delusi. È il caso, ad esempio, di Luca Daffrè. Dapprima alla corte di Teresa Langella ed, in seguito, di quella di Angela Nasti, l’ex corteggiatore non ha affatto avuto fortuna nel programma televisivo. Sembrerebbe, invece, di averla ritrovata al di fuori. Nella vita di tutti i giorni, insomma. Proprio sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, il fedele amico di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si è lasciato immortalare, per la prima volta in assoluto, in compagnia della sua bellissima fidanzata. Non sappiamo chi sia esattamente la ragazza e, soprattutto, come si siano incontrati e, successivamente, innamorati. Fatto sta che, a distanza di più di un anno dalla sua apparizione televisiva, il bel Daffrè si è fidanzato. E, a quanto pare, sembrerebbe essere davvero felice.

È proprio questa la prima immagina che Luca Daffrè, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha condiviso sul suo canale social ufficiale per ufficializzare il suo fidanzamento. Tantissimi auguri alla nuova coppia.

