Uomini e Donne, ex corteggiatrice ha ritrovato l’amore: l’indiscrezione

Una ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembrerebbe aver ritrovato l’amore: di seguito vi riportiamo l’indiscrezione che circola su un noto settimanale

Uomini e Donne è uno dei dating show più famosi e longevi della televisione italiana. Il programma, condotto da Maria De Filippi, nasce con l’intento di formare coppie e far sbocciare l’amore. Nella storia del programma si sono avvicendati moltissimi tronisti e moltissime troniste. Tante coppie sono nate nello studio di Canale 5: alcune sono giunte sino all’altare, altre invece sono durate veramente poco.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice ha ritrovato l’amore

Soleil Sorgé, ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi nonché scelta di Luca Onestini, sembrerebbe aver ritrovato l’amore. La modella è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di Andrea Iannone, motociclista ed ex fidanzato di Giulia De Lellis. I due sembravano avere atteggiamenti abbastanza intimi, ma nessun bacio. La notizia dunque resta un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Soleil e Andrea, inoltre, sono accomunati da una curiosità abbastanza particolare: i due, infatti, sono stati fidanzati con due componenti della famiglia Rodriguez. Soleil è stata fidanzata con Jeremias Rodriguez, mentre Iannone è stato legato sentimentalmente a Belen Rodriguez.

L’indiscrezione, rilanciata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, circolava sul web già da tempo. Deianira Marzano, opinionista televisiva ed influencer, aveva pubblicato una segnalazione tra i suoi direct. Una fan, infatti, le aveva scritto di aver visto Soleil e Iannone a cena insieme. I due sembra stiano trascorrendo una meravigliosa vacanza insieme, ma al momento la loro relazione non può essere ancora ufficializzata.

Il cuore di entrambi è libero e tra l’altro formerebbero anche una coppia meravigliosa. Non resta che attendere dichiarazioni ufficiali da parte dei due protagonisti di questa indiscrezione di gossip.