Uomini e Donne sta per tornare: ecco quando inizieranno le registrazioni del dating show e quando andrà in onda la prima puntata! Manca davvero pochissimo.

La stagione estiva sta per terminare e gli italiani attendono con ansia il ritorno dei loro programmi televisivi preferiti: Uomini e Donne è uno di questi. Si tratta del dating show più longevi di Mediaset: va in onda su Canale 5 ed è condotto da Maria de Filippi. Il Trono Classico e quello Over intrattengono ogni pomeriggio gli italiani con esterne, liti e nuove conoscenze: a quanto pare sembra esser tutto pronto per la nuova messa in onda, per l’inizio del percorso di nuovi protagonisti! Sapete quando comincerà? Vi sveliamo la data d’inizio e soprattutto come ha deciso di comportarsi la famosa conduttrice vista l’emergenza Coronavirus ancora esistente nel nostro paese.

Uomini e Donne, ora è ufficiale: quando inizia il dating show

Il portale LaNostraTv fa sapere che la prima puntata di Uomini e Donne sarà registrata venerdì 28 agosto 2020 e dovrebbe andare in onda da lunedì 14 settembre, quando Day Dreamer, la serie televisiva con Cam Yaman, saluterà tutti. I fan non vedono l’ora di ricominciare la nuova stagione e di seguire i percorsi sentimentali dei nuovi tronisti! Ma come si svolgerà il dating show, vista l’emergenza Coronavirus? Maria de Filippi ha deciso di riportare ugualmente il pubblico in studio ma ovviamente i posti saranno ridotti e dovranno usare tutti le giuste misure di sicurezza anti Covid-19! Potranno essere presenti in studio solo 30 persone e l’ingresso non sarà consentito senza eventuali liberatorie firmate ed allegate con carta d’identità.

C’è tanta attesa per l’inizio del programma che quest’anno ha dato la possibilità ai fan di scegliere i nuovi protagonisti: chi salirà sul trono tra Davide Donadei, Gianluca de Matteis e Davide Blanda?