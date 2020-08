Zodiaco, ecco quali sono i quattro segni più esplosivi a letto

Il sesso è una componente importantissima dell’amore, questo è noto a tutti. Ma sapevate che anche a letto c’entra lo zodiaco? In che modo? Scopriamolo!

Uno degli aspetti fondamentali di un rapporto di coppia è senza dubbio la sessualità: attraverso di essa, due persone esprimono i sentimenti e le emozioni più intime dell’uno verso l’altra, completando ed arricchendo il loro legame fino a sentirsi una sola cosa col proprio partner. Capitano, però, soprattutto nei rapporti di lunga data, fasi un po’ “meno accese” dal desiderio, durante le quali è importante cercare di reinventarsi ed essere attenti a non cadere nella routine. Esistono tuttavia quattro segni zodiacali per i quali sembra non tramontare mai la passione e che a letto appaiono instancabili. Siete curiosi di scoprire quali sono? Ve lo diciamo noi!

I quattro segni dello zodiaco più vivaci a letto

Il Toro è un amante appassionato e coinvolgente, che ama vivere il sesso sempre sull’onda della curiosità e della fantasia. Completamente dediti a soddisfare il partner, amano ascoltarne i desideri più nascosti e adoperarsi per esaudirli. Per nulla la mondo rinuncerebbero ai piaceri del corpo. Nella hit parade dei segni più focosi, troviamo un altro segno di terra, il Capricorno: anche per gli appartenenti a questo segno, rendere felice il partner tra le lenzuola è di fondamentale importanza. Per questo motivo sono sempre disposti ad imparare, a migliorare e ad esplorare. Proprio la loro voglia di provare cose nuove, li porterà ad avere molte esperienze nel corso della vita. Proprio i Bilancia, apparentemente così equilibrati e tranquilli, a letto sono dei veri e propri vulcani. Quando si sentono incuriositi da qual punto di vista, non mollano più la preda! Propensi ad avere diversi rapporti in un solo giorno, restano sempre appassionati ed entusiasti, sempre che il loro partner dimostri di apprezzare le loro attenzioni. Infine, l’Acquario: i nativi di questo segno sono molto disinibiti e per loro qualunque luogo e qualunque momento sono ideali per vivere il piacere più sfrenato con il partner.

E voi siete d’accordo con questa lista dei segni dello zodiaco più passionali o ne aggiungereste altri?

L.C.