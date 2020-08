Alessia Marcuzzi senza filtri: “Lentiggini e rughe”, la conduttrice si è mostrata proprio così sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Tra pochissimo la rivedremo in tv, al timone della prossima edizione di Temptation Island. Ma è anche sui social che Alessia Marcuzzi è una vera e propria star! Il suo profilo ufficiale di Instagram ha da poco raggiunto i 5 milioni di followers. Followers con cui la Marcuzzi ama condividere foto e video delle sue giornate, dagli scatti lavorativi agli attimi in famiglia. E, molto spesso, Alessia si mostra nella sua versione ‘acqua e sapone’, al naturale e senza filtri. Lo ha fatto anche qualche ora fa, in uno scatto condiviso proprio sulla sua pagina ufficiale. “Lentiggini e rughe”,scrive la conduttrice nella didascalia al post. Curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito!

Alessia Marcuzzi senza filtri: “Lentiggini e rughe”, ecco come si è mostrata la conduttrice sui social

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della nostra tv e, anche su Instagram, è super apprezzata dai suoi fan. I suoi post raggiungono sempre il pieno di likes e commenti. Come è accaduto con l’ultimo scatto condiviso da Alessia sul suo profilo. Uno scatto che non è passato inosservato: la conduttrice si mostra senza filtri e senza trucco. Il risultato? Incantevole come sempre. Date un’occhiata:

Nonostante “le lentiggini e le rughe” che la Marcuzzi sottolinea di avere, la conduttrice mostra tutta la sua bellezza naturale, super apprezzata dai fan. Una pioggia di complimenti, infatti, ha invaso il post. Post nel quale Alessia coglie l’occasione per ringraziare tutti per l’importante traguardo raggiunto: i 5 milioni di followers. Anche nelle sue stories, dedica un messaggio ai fan:

Insomma, Alessia si conferma uno dei volti più amati della nostra tv. E i suoi fan possono gioire! A partire da mercoledì 9 settembre, la Marcuzzi tornerà alle prese con le turbolente storie d’amore e gli accesi falò di Temptation Island. Una nuova edizione ricca di colpi di scena sta per iniziare. E voi, la seguirete?

Temptation Island Vip o Nip?

Come abbiamo detto, una nuova edizione di Temptation Island sta per iniziare. Ma si tratterà di un’edizione Vip o Nip? Ebbene, la risposta è ‘Nip’. Non ci saranno, quindi, coppie famose, ma solo personaggi che non abbiamo mai visto in tv. Insomma, un’edizione tutta da scoprire e da gustare, quella che sta per iniziare!