L’insegnante di Amici mostra uno scatto del passato su Instagram: una delle protagoniste del talent aveva solo 18 anni, date un’occhiata al post!

La sua carriera è iniziata quando aveva solo 16 anni: la conduttrice radiofonica ha iniziato a lavorare per alcune radio in Toscana prima di presentare sei edizioni di Discoring e due edizioni di Sanremo, nel 1983 e nel 1986. Oggi è una delle voci più ascoltate in Italia ed è una delle insegnanti della scuola di Amici di Maria de Filippi. Beh, avete capito vero di chi stiamo parlando? Anna Pettinelli! Dopo aver partecipato a Temptation Island VIP con il compagno Stefano Macchi, la Pettinelli è stata ingaggiata nel talent show di Canale 5 in qualità di professoressa di canto. E’ una vera star non solo in radio ed in tv, anche sui social! Ha spopolato il web quando ha mostrato un vecchio scatto di quando aveva 18 anni: curiosi di vederla da giovanissima? Diamo insieme uno sguardo al post!

Amici, spunta la foto del passato: l’insegnante aveva solo 18 anni

Un post di Anna Pettinelli non è passato affatto inosservato: la conduttrice radiofonica e noto personaggio televisivo ha mostrato ai suoi migliaia di fan una vecchia fotografia di quando era giovanissima, aveva appena 18 anni! La Pettinelli come didascalia specifica la sua età nello scatto del passato e racconta che già a quell’età giocava con la musica. Non è mancata la nota simpatica ‘Ma che permanente avevo fatto?’ ha scritto. Curiosi di vedere la professoressa di canto di Amici? Date un’occhiata qui:

Tantissimi i messaggi che le sono arrivati: sono tutti complimenti! “Ti ricordo dal mitico sapore di mare2. Sei troppo in gamba.. Noto la tua intelligenza ogni qualvolta sei ospite ad esprimere un parere.. E ti seguo ogni mattina su Rds..tu e Sergio mi fate morire da ridere” è uno dei tantissimi commenti che ha ricevuto la Pettinelli al suo post.