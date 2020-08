Amici, vi ricordate della telentuosissima cantante Karima Ammar? Scopriamo insieme com’è cambiata negli anni, dagli esordi fino ad oggi

Sono ormai oltre vent’anni che Amici di Maria De Filippi continua a tener banco sulle reti televisive. Si sa, la regina della televisione Italiana sa bene come conquistare il favore del pubblico, che ormai da moltissimi anni la segue con passione e ardore. Non c’è programma che conduca, che non abbia enorme successo. Basti pensare che nessuno dei suoi programmi è mai stato cancellato, proprio per il grande seguito che riesce ad ottenere nel suo pubblico. Sicuramente tra i suoi programmi più amati ci sono ‘C’è posta per te’ e ‘Amici di Maria De Filippi’. Il secondo non è amato solamente dai ragazzi, ma anche dalle fasce d’età più mature. Il programma molti anni fa era volto a scoprire nuovi talenti nascosti nella società. Adesso invece, come spesso ammette anche la conduttrice, i giovani arrivano alle selezioni già consapevoli di avere talento e quindi scegliere chi potrà proseguire il proprio percorso e chi no diventa veramente complicato.

Forse molti però ricorderanno le prime appassionanti edizioni in cui non erano solo il ballo e il canto a concorrere, ma anche il cinema e lo spettacolo. Tra queste edizioni c’è stata una concorrente in particolare che poi ha avuto un grande successo e nel corso degli anni è diventata una grande attrice teatrale. Stiamo parlando della bellissima Karima Ammar, che partecipò alla sesta edizione del programma. La cantante fece della sua passione una gioia di vivere e da allora sono molti gli album pubblicati e gli spettacoli teatrali portati avanti. Nel corso della sua carriera ha avuto la fortuna e l’opportunità di lavorare con tantissimi attori e celebrità importanti, tra cui anche Fabrizio Frizzi. Dal suo esordio ad Amici sono cambiate moltissime cose e soprattutto è cambiata lei. La ricorderete come nel video qui su, i capelli lunghi e l’aria da ragazzina.

Adesso Karima ha 35 anni, è una madre e attrice. Porta i capelli cortissimi e sfoggia sempre un sorriso smagliante. Inutile dirvi che è sempre incantevole e vi invitiamo a sfogliare il suo account ufficiale Instagram proprio per capire di cosa stiamo parlando. Nel frattempo vi ricordiamo che i casting per la nuova edizione di Amici 20 sono ufficialmente aperti.