Antonella Elia come non l’avete mai vista, irriconoscibile, appare in una foto giovanissima coi capelli scuri.

L’esuberante Antonella Elia è una showgirl e attrice italiana, diventata famosa negli anni ’90 quando partecipò come valletta a quiz televisivi accanto a grandi della tv come Corrado e Mike Bongiorno. Il successo arriva proprio grazie al programma La Corrida e con la trasmissione di Gianni Boncompagni Non è la Rai. Antonella entra a far parte anche del mondo della recitazione, sia a teatro sia in alcune fiction. Nel 2012 partecipa al reality L’isola dei Famosi, portando a casa la vittoria. La Elia è stata protagonista anche di Pechino Express nel 2017, ma si è fatta conoscere soprattutto nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Durante la sua permanenza nella casa ha fatto molto discutere il suo rapporto con Pietro Delle Piane, a causa di alcune foto scattate che vedono l’uomo in compagnia di un’altra donna. Antonella Elia è sempre comparsa in Tv sorridente e spumeggiante, con un look semplice ed elegante, senza affrontare grandi cambiamenti. Ma avete mai visto la showgirl da giovane? Un’altra persona.

Antonella Elia, avete mai visto la showgirl da giovane? Irriconoscibile

La nota showgirl si è sempre mostrata in tv con un look abbastanza sobrio ed elegante, senza produrre grandi cambiamenti nel suo aspetto. Ma avete mai visto Antonella Elia da giovane? Irriconoscibile.

Giovanissima ma pur sempre bellissima, appare con i capelli scuri, dal taglio lungo e dal riflesso morbido. Uno sguardo non ancora segnato dagli anni, una giovane ragazza che non aveva ancora iniziato la sua scalata verso la notorietà. E’ irriconoscibile, una vera e propria sorpresa tutta al positivo. Antonella è molto seguita ed apprezzata, infatti, conta un profilo instangram da migliaia di follower, un successo che ha avuto un enorme sviluppo soprattutto per la sua recente partecipazione insieme al compagno Pietro Delle Piane a Temptation Island. Nel programma la coppia ha avuto un percorso decisamente non facile, toccato da offese e atteggiamenti da parte dell’uomo che hanno scosso e ferito la donna. Antonella nell’ultimo falò di confronto ha mostrato tutta la sua tenacia, portando a casa il consenso del pubblico, che l’ha acclamata da vera trionfatrice.

M.B