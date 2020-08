Avanti un Altro, Paolo Bonolis: annuncio social, la notizia è appena arrivata attraverso il profilo Instagram della moglie del conduttore.

L’estate sta per finire e, a settembre, torneranno in onda i principali programma tv. Da Uomini e Donne, al Grande Fratello Vip: i telespettatori non vedono l’ora di seguire di nuovo le trasmissioni più amate. Ma in tanti si chiedono: quando tornerà in onda Avanti un altro, il divertentissimo programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti? Come molte altre trasmissioni, anche questa fu sospesa nei mesi scorsi, a causa dello scoppio dell’emergenza Coronavirus. Ma quando potremo rivedere le esilaranti avventure del salottino di Avanti un altro? La risposta è arrivata attraverso il profilo Instagram di Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis. L‘annuncio è di qualche ora fa, diamo un’occhiata.

Avanti un Altro, Paolo Bonolis: l’annuncio social della moglie Sonia Bruganelli

“Bonolis ci aspetta il prossimo anno”, è quanto si legge nell’articolo di Tv sorrisi e canzoni, riportato da Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram. Proprio così, il divertentissimo programma della coppia Bonolis -Laurenti Avanti un altro tornerà nel 2021. A confermarlo è stata proprio la bellissima moglie del conduttore, che ha annunciato l’apertura dei casting per partecipare alla prossima edizione. Ecco il post apparso qualche ora fa su Instagram:

E per chi si stesse chiedendo cosa ne sarà delle puntate registrate prima dello stop e mai andate in onda, ecco la risposta della Bruganelli:

Insomma, bisognerà attendere ancora un po’ per gustarci le nuove avventure di Avanti un altro, ma il pubblico non vede già l’ora di divertirsi con le esilaranti avventure del salottino più famoso della tv. E voi, seguirete le nuove puntate?