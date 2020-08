Barbara D’Urso manda in delirio i suoi fan: scatto mozzafiato con super scollatura in primo piano, poi lo splendido annuncio, ecco le parole dell’amatissima conduttrice.

Barbara D’Urso è una delle regine indiscusse della televisione, c’è poco da dire. Conduttrice di numerosi programmi di punta di Mediaset, è una vera e propria stakanovista, sempre pronta a tenere compagnia, informare e intrattenere il pubblico. Nel periodo dell’emergenza Coronavirus, la D’Urso è stata sempre in tv con Pomeriggio 5 e Live – Non è la d’Urso, pronta a dare alla gente tutte le notizie di cronaca e attualità su quello che stava accadendo, a intervistare medici e addetti ai lavori, ma anche a intrattenere la gente con momenti di leggerezza e notizie di gossip. Super seguita anche sui social, Barbara ha un profilo Instagram con oltre 2 milioni e mezzo di followers, che aggiorna costantemente con foto e video in cui mostra la sua quotidianità e il suo lavoro. La conduttrice mostra spesso in anteprima i look per le sue trasmissioni, ma pubblica anche scatti da urlo in cui mette in evidenza il suo fisico da urlo, sempre in perfetta forma. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato una foto in costume in cui si vede in primo piano la super scollatura, accompagnata anche da uno splendido annuncio: ecco le parole della conduttrice.

Barbara D’Urso manda in delirio i fan: super scollatura in primo piano e poi lo splendido annuncio, ecco le sue parole

Barbara D’Urso è sempre molto presente e attiva sui social e pubblica sempre foto e video della sua quotidianità e delle sue vacanze. In questi giorni ha incantato spesso i suoi fan con immagini davvero mozzafiato in costume e anche poco fa ha fatto lo stesso. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo un selfie in cui mostra in primo piano la scollatura profonda ed esplosiva del suo costume. Occhiali da sole e capelli chiari, la D’Urso è davvero uno schianto e ha fatto impazzire i suoi fan. Non è tutto però, perché la conduttrice ha anche fatto uno splendido annuncio nella didascalia del suo post: “Conto alla rovescia”, ha scritto, accompagnando queste parole con l’hashtag ‘si torna al lavoro’.

Davvero una grande notizia per i fan della conduttrice, che di certo non vedono l’ora di ritrovarla in tv e seguire i suoi programmi, come confermato dai tantissimi commenti. Siete contenti anche voi?