Castello delle cerimonie, tragico lutto: Rita Greco vittima del Coronavirus

Tragico lutto per il famoso ‘Castello delle Cerimonie’ di Sant’Antonio Abate: Rita Greco è stata contagiata dal Coronavirus ed è morta.

Qualche settimana fa, vi avevamo dato la notizia dell’immediata chiusura de ‘Il Castello delle Cerimonie’. Un membro dello staff, come raccontato, era risultato positivo al Coronavirus. Per questo motivo, la struttura era stata immediatamente chiusa. Fino a questo momento, però, non sapevamo cosa fosse realmente successo alla famiglia Polese. Certo, subito dopo la diffusione della notizia, ‘donna Imma’ era intervenuta sul suo canale social ufficiale per spiegare dettagliatamente cosa fosse accaduto. Purtroppo, però, pochissimi istanti fa, ci è giunta una notizia davvero spiacevole. Proprio un membro della famiglia de la ‘Sonrisa’ è risultata positiva al Covid-19. E, purtroppo, qualche ora fa, è morta. A darcene la notizia è stato metropolisweb.it. Che non ha potuto fare a meno di informare sulla morte di Rita Greco. Ebbene si. È proprio lei: la tenerissima moglie di Antonio Polese, purtroppo, è una delle vittime del virus cinese. Un vero e proprio tragico lutto, da come si può chiaramente immaginare. Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Era l’11 Agosto scorso quando si è diffusa la notizia di alcuni casi positivi al Coronavirus all’interno de Il Castello delle Cerimonie. Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente intendere. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha catturato l’immediato interesse da parte di tutti i loro sostenitori ed ammiratori. Ecco, ma cosa è successo realmente? Purtroppo, non possiamo darvi alcuni notizia certa in merita. L’unica cosa che, però, possiamo dirvi è che, pochissime ore fa, è morta Rita Greco proprio perché contagiata dal Covid-19. Proprio la moglie di Antonio Polese, il vero e proprio ‘boss delle cerimonie’, è stata contagiata dal Covid-19. E, qualche ora fa, purtroppo è morta. Insomma, un vero e proprio tragico lutto.

Stando a quanto si apprende da metropolisweb.it, sembrerebbe che Rita Greco sia stata ricoverata nel nosocomio napoletano con difficoltà respiratorie circa due settimane fa. Quando, praticamente, si è diffusa la notizia del focolaio a Il Castello delle Cerimonie. A distanza di alcuni giorni, però, le condizioni di salute della donna non sono affatto migliorate. E, purtroppo, qualche ora fa, è morta. Discorso differente, invece, per suo genere, Matteo Giordano. Anche lui, infatti, è stato ricoverato al Cotugno di Napoli insieme a sua suocera. Ed, a quanto pare, attualmente, riversa in buone condizioni. Tanto che, risultati del tampone permettendo, potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. Sentite condoglianze a tutta la famiglia Polese!