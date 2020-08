Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sembra davvero finita tra i due: un indizio insinua il dubbio su quanto accaduto, le immagini vi lasceranno senza parole

Meno di due settimane fa, il settimanale ‘Chi’ aveva lanciato una vera e propria bomba sulle teste di Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser. Il lockdown forzato pareva averli avvicinati ancor di più, tanto da far mormorare l’arrivo di un figlio e il matrimonio. Dopo tre mesi però, pare proprio che i due siano sempre più distanti e non ci sia nulla che possa farli tornare insieme. I motivi sembrerebbero legati alla gelosia di lei e alla voglia di libertà di lui, che a un certo punto sarebbero andati a cozzare. Dopo un’apparente quiete tra i due è scoppiata una vera e propria tempesta. Il settimanale ‘Chi’ aveva infatti spiegato che il ragazzo stava trascorrendo del tempo insieme all’amico fidatissimo Andrea Damante in Sardegna, dove è stato vittima di diversi pettegolezzi. Moser avrebbe avuto bisogno di staccare un po la spina e quale modo migliore se non trascorrere del tempo con gli amici più cari? Stando a quanto dichiarato da ‘Chi’, ad un certo punto i due innamorari avrebbero addirittura smesso di sentirsi, insomma la situazione pare più critica di quanto pensassimo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sembra davvero finita: un indizio insinua il dubbio

Nuovo scoop dal settimanale ‘Chi’, che come ogni settima lancia sempre succulente novità in fatto di coppie. Stavolta è il momento di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che come vi dicevamo sono alle prese con una profondissima crisi e a far luce su quanto accaduto tra di loro ci pensa Gabriele Parpiglia che sembra essere decisamente convinto della fine della loro love story.

Parpiglia avrebbe infatti rivelato: “Moser: innamorato della sua Cecilia non riesce a gestire la gelosia di lei e dopo il lockdown e la convivenza forzata ha sentito l’esigenza di vivere in libertà e staccare. Da quel momento è iniziato un lungo tira e molla, fino alla rottura. Poi Ignazio si è goduto la Costa Smeralda insieme con Andrea Damante, lontano da Cecilia, e vicino alla modella Caterina Bernal. Sui social nelle foto sexy di lei in Sardegna appaiono i like di Moser. Una frequentazione momentanea, ma Cecilia attenta a tutto non ha preso bene questo ennesimo segnale da parte del fidanzato. L’amore tra due ancora forte, ma saprà reggere questa ondata d’urto estiva?”… Nel frattempo però Deianira Marzano, esperta di gossip fa sapere che i due avrebbero ricominciato a scambiarsi like sui social… Forse un segnale di pece?! Non ci resta che aspettare!