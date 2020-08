Anche Antonella Mosetti risulta tra i personaggi pubblici che, in queste ultime ore, sono risultate positive al Coronavirus: il racconto.

Sono davvero tantissimi i personaggi televisivi che, in questi ultimi giorni, sono risultati positivi al Coronavirus. Vi abbiamo parlato, ad esempio, di Federico Fashion Style, di alcuni personaggi appartenenti al mondo di Uomini e Donne e Temptation Island ed, infine, anche di Antonella Mosetti. Ebbene si. Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, proprio alcuni giorni fa, l’ex volto di ‘Non è la Rai’, attraverso il suo canale Instagram, ha annunciato ai suoi sostenitori di essere stata contagiata anche lei dal Covid-19. ‘Ho fatto il tampone che è uscito positivo. Quindi, sono in autoquarantena da qualche giorno’, ha rivelato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ecco, ma cosa è successo esattamente? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, in una sua recente intervista a Il Messaggero, ha raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio.

Antonella Mosetti positiva al Coronavirus: il racconto

Contattata da Il Messaggero, Antonella Mosetti non ha potuto fare a meno di parlare della sua positività al Coronavirus. Come raccontato anche dalla diretta interessa, l’ex volto di ‘Non è la Rai’ ha trascorso alcuni giorni in Sardegna in vacanza. E sarebbe stato proprio qui che avrebbe contratto il temibile virus cinese. In questa intervista, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato di aver trascorso una serata al locale di Flavio Briatore, che, ricordiamo, attualmente è chiuso perché considerato focolaio, ma di avere dei seri dubbi nel dire di essere stata contagiata lì, dal momento che tutto lo staff era scrupoloso ed indossava le mascherina. ‘Sicuramente l’ho preso in Sardegna’, però continua a dire la Mosetti. Specificando, soprattutto, che, in alcuni luoghi dell’isola, ha assistito a delle vere e proprie calche di persone senza mascherina. ‘Ma era lo stesso in altre parti d’Italia. Prima ero stata in Puglia e la situazione era identica’, ci ha tenuto a sottolineare Antonella.

‘Il problema è generale. Probabilmente dopo mesi di lockdown abbiamo abbassato la guardia, ci siamo sentiti sollevati, convinti di avere sconfitto il virus’, ha continuato a dire Antonella Mosetti a Il Messaggero.