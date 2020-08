Coronavirus, in terapia intensiva il barman del Billionaire: è gravissimo

Il focolaio di Coronavirus scoppiato in Sardegna sembra non arrestarsi mai: sempre più grave il barman del Billionaire, ricoverato in terapia intensiva.

463 contagi accertati, tra cui 19 finiti in ospedale: questo il bilancio attuale dei positivi al Coronavirus in Sardegna. Una vera e propria bomba quella rappresentata in questi giorni dall’isola, o più precisamente dalla località di Arzachena. Su 87 tamponi effettuati su persone passate per il Billionaire, il famosissimo locale di Flavio Briatore, 58 sono i casi positivi confermati e non 63 come era stato comunicato in un primo momento. In seguito a maggiori accertamenti, infatti, l’Unità di crisi del Nord Sardegna ha eliminato 5 schede finite per errore tra quelle del Billionaire.

Coronavirus, boom di contagi al Billionaire: intubato il barman

Ovviamente, non mancano all’appello alcuni dei dipendenti della discoteca. Tra questi, uno sarebbe in gravi condizioni tanto da trovarsi ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Aou di Sassari, come riporta il giornale locale “La Nuova Sardegna”. Si tratta del barman, un 59enne da due giorni nel reparto Malattie Infettive. Al momento del ricovero, l’uomo presentava i sintomi della malattia e per questo era stato necessario soccorrerlo con alti flussi di ossigeno. Il 59enne, le cui condizioni si sono aggravate improvvisamente, si troverebbe ora sotto osservazione in Rianimazione, sottoposto a ventilazione assistita mediante intubazione endotracheale. Purtroppo, però, il locale di Briatore non sembra l’unico luogo dove il virus possa essersi propagato: trovati infatti dei positivi anche tra gli ospiti del villaggio turistico Isuledda tra cui una ragazza romana già tornata a casa e tre giovani ora in isolamento in un appartamento di Arzachena. Registrati contagi anche tra i dipendenti del Sottovento Club di Porto Cervo. Ricoverato da ieri con gravi sintomi, il gestore dello storico locale, tra i più noti della Costa Smeralda.

Un elenco quello dei contagiati in Sardegna che pare destinato a crescere di giorno in giorno, purtroppo. Continueremo ad aggiornarvi.