Disconnessi, nuovo programma su Italia 1: protagonisti tre ex gieffini

È in arrivo un nuovo programma su Italia Uno. Ad annunciarlo è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Si chiamerà Disconnessi, andrà in onda nel weekend dopo Studio Aperto e parlerà di giovani e tendenze. I protagonisti del programma, nonché conduttori, saranno tre ex protagonisti del Grande Fratello Vip.

Disconnessi, il nuovo programma in arrivo su Italia 1

Bella notizia per i fan del Grande Fratello Vip e di Italia Uno: è in arrivo un nuovo programma, giovane e frizzante. La trasmissione andrà in onda nel weekend dopo Studio Aperto e vedrà alla conduzione tre ex protagonisti del reality show più longevo della televisione italiana. Ad annunciarlo è il settimanale diretto da Alfonso Signorini, il quale annuncia che alla conduzione ci saranno Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Giulia Salemi. I due, proprio nelle ultime ore, hanno pubblicato una foto sui social, scrivendo: “Attenti a quei tre“. La foto dunque sembrerebbe confermare l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, anche se poi è stata prontamente cancellata dai social.

I tre conduttori del nuovo programma in onda su Italia Uno hanno scritto una piccola pagina di storia del reality show di Canale 5. Paola Di Benedetto è stata la vincitrice della quarta edizione. Paolo Ciavarro, invece, si è classificato al secondo posto, dietro proprio alla Di Benedetto. Giulia Salemi, invece, ha partecipato alla terza edizione del programma, acquisendo una grossa popolarità. Nella casa più spiata d’Italia, la Salemi trovò l’amore accanto a Francesco Monte. La liason, però, fu effimera e terminò poco dopo la fine del reality show. Paola, Giulia e Paolo sono pronti per questa nuova ed avvincente avventura. I fan dei tre ex protagonisti del Grande Fratello Vip attendono con ansia la prima puntata del nuovo programma.