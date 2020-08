Elisa Toffoli, lato B in piscina da sogno e Instagram diventa bollente

Elisa è una cantante meravigliosa, ma se non lo avete mai notato sappiate che ha anche un fisico mozzafiato e questa volta Instagram si scalda.

Elisa Toffoli è senza dubbio una cantante di grande successo. I suoi brani sono ricchi di emozioni e, per molti, sono anche la colonna sonora di alcuni momenti importanti della vita. Insomma, dai tempi di Dancing a oggi, di cose ne sono cambiate, ma non la bravura di questa cantante. Sui social aggiorna sempre i fan in merito alla sua vita e alla sua carriera, ma di solito la vediamo piuttosto composta e mai “svestita”. Questa volta però su Instagram Elisa ha lasciato il segno con uno scatto da sogno che i fan hanno apprezzato. La foto è diventata tra le più apprezzate di Elisa del resto!

Elisa e la foto in bikini

Elisa non è una di quelle cantanti che usano il proprio profilo social per farsi pubblicità o per mostrare il proprio fisico, anzi. La cantante solitamente posta foto di famiglia, sui dettagli o altri momenti legati alla sua carriera e alla vita da musicista. Approfittando dell’estate e di una piscina Elisa ha però voluto un po’ giocare con sua figlia e, entrambe, si sono fatte delle foto mentre tirano fuori i capelli dall’acqua come delle sirene, ma nel farlo, Elisa ha messo in mostra il suo fisico da urlo lasciando i fan senza parole.

Il rapporto con i social della cantante

Siamo abituati a vedere Elisa molto composta, quasi mai in tenuta “sensuale”, non perché non lo sia, ma perché preferisce comunicare con i suoi fan in modo diverso e con un linguaggio meno incentrato sulla fisicità e più concentrato invece sui contenuti e sui messaggi che vuole comunicare. Insomma, vedere Elisa in bikini in costume ha letteralmente fatto infiammare il web e tutti i suoi fan che l’hanno letteralmente riempita di complimenti. Come non farlo del resto?