A poche ore dalla notizia del ricovero di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci ha rotto il silenzio sul suo canale social: il messaggio.

Meno di ventiquattro ore fa, si è diffusa la notizia del ricovero di Flavio Briatore al San Raffaele. Nel frattempo che il suo locale in Sardegna è stato chiuso per focolaio da Coronavirus, anche l’imprenditore, nelle scorse ore, è stato ricoverato per presunto contagio da Covid-19. Una notizia davvero sconcertante, come si può chiaramente comprendere. E che, in un vero e proprio batter baleno, è balzata al centro dell’attenzione. Come lo è stata, tra l’altro, anche la sua ex moglie. Reduce dal successo di ‘Battiti Live’, Elisabetta Gregoraci, appena appresa la notizia del ricovero ed accertatasi delle condizioni di salute del padre di suo figlio, ha deciso di rompere il silenzio. E di scrivere, sul suo canale social ufficiale, un messaggio a tutti coloro che, nelle ultime ore, si sono preoccupati per lei e per il buon Briatore. Ecco le sue parole su Instagram.

Elisabetta Gregoraci, il messaggio social dopo il ricovero di Flavio Briatore

Proprio pochissime ore fa, Elisabetta Gregoraci ha deciso di rompere il silenzio. E di scrivere un messaggio social a tutti coloro che, appena appresa la notizia del ricovero di Flavio Briatore al San Raffaele di Milano, si sono preoccupati per l’imprenditore lombardo. Non sappiamo, sia chiaro, quale sia il reale motivo del suo ricovero. Inizialmente, come raccontato anche in un nostro recente articolo, si pensava che il proprietario del famoso locale sardo fosse stato ricoverato per Coronavirus. Invece, come rivelato dal diretto interessato a Il Corriere della Sera e da Daniela Santanché nel corso della puntata di ‘In Onda’ su La7, sembrerebbe non essere affatto così. A quanto pare, infatti, l’imprenditore non si trova al San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid-19, piuttosto per aver riscontrato un’infezione alla prostata. In ogni cosa, comunque, la sua ex moglie ci ha tenuto a tranquillizzare tutti sul suo canale social ufficiale. Proprio nella prima serata di ieri, Mercoledì 25 Agosto, la conduttrice di ‘Battiti Live’ ha scritto il messaggio tanto atteso.

‘Flavio sta bene. Ci siamo appena parlati’, scrive Elisabetta Gregoraci per tranquillizzare tutti coloro che, nelle ultime ore, sono stati in apprensione per Briatore. Ovviamente, la bella calabrese non ha potuto fare a meno di ringraziare per i numerosi messaggi e chiamate ricevute da quando si è diffusa la notizia, si è addirittura scusata per non aver risposto a tutti, ed ha rivelato che, come sempre, l’affetto dei suoi fan la commuove sempre. Forza!

