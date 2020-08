Famosissima attrice rivela: “Perché ho detto ‘no’ a Maria De Filippi”

Da tempo assente dalla tv, la famosa attrice confessa le ragioni del suo rifiuto alla proposta di Maria De Filippi: ecco le sue sorprendenti dichiarazioni.

Un talento per la recitazione ereditato dalla famiglia, una lunga carriera divisa tra teatro e tv, una passione innata per l’arte: stiamo parlando di Marisa Laurito, attrice, conduttrice e cantante partenopea che ha lavorato accanto a personaggi del calibro di Luciano De Crescenzo, Eduardo De Filippo, Renzo Arbore. Proprio la simpatica Marisa ha rivelato a Il Fatto Quotidiano le vere ragioni della sua prolungata assenza dalla tv. La Laurito ha raccontato di ricevere molte proposte di partecipazione a vari show televisivi, in particolare reality, sia in veste di opinionista che in quella di concorrente. L’attrice ha spiegato anche perché le è capitato spesso di rifiutare, sebbene l’invito sia arrivato anche da Maria De Filippi.

Marisa Laurito, il vero motivo del rifiuto a Maria De Filippi

Alla domanda che spesso le viene rivolta, sul quando si potrebbe verificare un suo ipotetico ritorno sul piccolo schermo, Marisa Laurito ammette di risponde in modo molto schietto: quando le offriranno qualcosa che le interessa, dice. Decisa e ferma nelle sue convinzioni, Marisa rivela di aver rifiutato persino la proposta di partecipare come concorrente ad ‘Amici Celebrities’, la versione vip del talent show di Maria De Filippi. La competizione con altri artisti proprio non le va giù, ha confessato, spiegando di detestare il format della gara. Lei, da professionista quale è, ama fare spettacolo, non gareggiare, ha dichiarato Marisa. Dalle sue parole, comunque, la Laurito appare molto critica in generale nei confronti un po’ di tutto il modo attuale di fare tv, dalla carenza di idee originali alla poca voglia di rischiare. Secondo l’attrice napoletana, oggi in tv andrebbero in onda solo prodotti preconfezionati, privi di qualunque creatività e confessa che la cosa non le piace per niente.

Forse la simpatica Marisa ha rivisto un po’ le sue opinioni al riguardo: ricordiamo che non moltissimi anni fa, fu proprio lei a partecipare come concorrente ad una delle passate edizioni di ‘Ballando con le stelle’. E voi ve la ricordate?

L.C.