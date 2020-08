Il famoso attore è finalmente guarito dal Coronavirus: ad annunciare la splendida notizia è stato il diretto interessato con un messaggio social.

Sappiamo benissimo che, a causa di questa pandemia da Coronavirus, sono davvero tantissime i personaggi pubblici che si sono ammalati. Non ci riferiamo, badate bene, soltanto a celebrità appartenenti allo spettacolo nostrano, ma anche a coloro che sono delle vere e proprie star internazionali. È il caso, ad esempio, Alyssa Milano, che, tra l’altro, ha mostrato in un video social le conseguenze che le ha provocato il virus cinese. Oppure, di Usain Bolt. Ma non solo. È stato anche il caso di questo celebre attore. Che, diversi mesi fa, ha aggiornato i suoi sostenitori di aver contratto il Covid-19. Una notizia che, diciamoci la verità, non poteva non essere condivisa. Come non può esserla quella dove informa loro di essere guarito. Infatti, proprio pochissime ore fa, sul suo canale Twitter ufficiale, il famoso attore non ha potuto fare a meno di aggiornare i suoi sostenitori di questa splendida notizia. Ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

L’attore è guarito dal Coronavirus: l’annuncio appena arrivato su Twitter

Era il 10 Agosto scorso quando Antonio Banderas, attraverso un messaggio condiviso sul suo canale Instagram ufficiale, ha aggiornato i suoi sostenitori di essere risultato positivo al Coronavirus. Compiva 60 anni quel giorno, lo sappiamo. Eppure l’attore, come specificato dal diretto interessato, non ha potuto affatto festeggiare questo giorno speciale come avrebbe voluto, piuttosto è stato costretto a trascorrerlo in isolamento. ‘Sono fiducioso di riprendermi il prima possibile seguendo le indicazioni dei medici’, aveva continuato a scrivere l’attore spagnolo. Ecco. Quel giorno tanto atteso è, finalmente, arrivato. Proprio pochissime ore fa, sul suo canale Twitter ufficiale, il buon Banderas ha dichiarato di essere guarito ufficialmente dal Covid-19. Una notizia davvero splendida, come si può chiaramente immaginare. E che, com’è giusto che sia, la star del cinema non ha potuto fare a meno di condividerla con i suoi numerosi sostenitori.

‘Dopo 21 giorni, posso dire di aver superato l’infezione da Coronavirus’, sono proprio queste le parole che Antonio Banderas scrive sul suo canale Twitter ufficiale per aggiornare i suoi sostenitori sulle sue condizioni di salute. E, soprattutto, per informarli di aver sconfitto il temibile mostro invisibile. Ovviamente, nonostante sia andato tutto per il bene, l’attore de ‘La Maschera di Zorro’ e di tanti altri ancora film più che famosi e di successo, non ha potuto fare a meno di rivolgere un pensiero a tutti coloro che, purtroppo, non l’hanno superata. O che, magari, sono stati ancora peggio. Ed è proprio a loro che anche noi rivolgiamo il nostro pensiero e gli auguri di una pronta guarigione.

