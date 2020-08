Federico Fashion Style positivo al Covid-19: “Nessun controllo sulla nave”

Federico Fashion Style, risultato positivo al Covid-19, nella trasmissione Agorà ha rivelato: “Sono partito con la febbre. Nessun controllo sulla nave”

Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, famoso hairstylist e conduttore de Il salone delle meraviglie su Real Time, è risultato positivo al Coronavirus dopo essere stato in vacanza in Sardegna. Il famoso hairstylist, sul suo canale social, ha dichiarato: “Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi”. Il parrucchiere è stato ospite, tramite collegamento, nella trasmissione Agorà, dove ha raccontato il viaggio di rientro dalla Sardegna senza nessun controllo.

Federico Fashion Style positivo al Covid-19: le sue parole ad Agorà

Di rientro dalle vacanze in Sardegna, il famoso hairstilyst ha scoperto di aver contratto il temibile virus che ha messo in ginocchio il mondo. “Ho contratto il COVID-19. Ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna, anche se li avevo fatto il test ed era negativ, a Roma ho fatto il tampone ed e’ risultato positivo”, ha dichiarato il parrucchiere sul suo account Instagram. Oggi, Federico Lauri è intervenuto nella trasmissione Agorà ed ha raccontato il suo viaggio di rientro dalla Sardegna: “Sono partito dalla Sardegna che avevo la febbre. Sulla nave nessuno ci ha controllato la temperatura. Si diceva che avrebbero fatto i tamponi, che avrebbero controllato la temperatura, ma la mattina a Civitavecchia non ci ha controllato nessuno”.

La storia di Federico (Fashion Style) Lauri risultato positivo al COVID-19#agorarai pic.twitter.com/yiVbqdShXC — Agorà (@agorarai) August 26, 2020

Federico, inoltre, ha dichiarato di non aver frequentato discoteche in Sardegna, perchè era in vacanza con la bambina di tre anni, ma nei ristoranti e nei locali pochi indossavano la mascherina. Il famoso parrucchiere poi ha specificato quali sono i suoi sintomi: “Non sento odori e sapori, poi ho una tosse fortissima e dolori articolari e muscolari”.