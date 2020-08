Coronavirus, Flavio Briatore rompe il silenzio: “Ho una prostatite”

Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele di Milano risponde al Corriere della Sera e fa chiarezza sulle sue condizioni di salute: “Ho una prostatite”.

Dopo la diffusione della notizia nella giornata di ieri del suo ricovero in ospedale dovuto a sintomi che farebbero supporre una polmonite, Flavio Briatore ha deciso di parlare in prima persona circa la verità sul suo stato di salute. In base alle dichiarazioni del diretto interessato rilasciate al Corriere della Sera, la ragione del suo ricovero sarebbe una prostatite. Ciò confermerebbe quanto dichiarato anche da Daniela Santanché. La parlamentare, grande amica dell’imprenditore piemontese, aveva infatti smentito la notizia della positività di Briatore al Coronavirus. Dopo le polemiche dei giorni scorsi tra l’imprenditore e il sindaco di Arzachena sulla chiusura anticipata delle discoteche tra cui il suo Billionaire, Briatore ha detto di essersi sottoposto al tampone ma di non conoscere ancora l’esito. Ammette però che il contagio rappresenta una possibilità completa.

Flavio Briatore ricoverato: si tratta davvero di prostatite?

In effetti, il suo famosissimo locale (con più di 60 casi di contagio confermati) è diventato un focolaio del Coronavirus. Riguardo alla polmonite, invece, Briatore ha preferito dribblare questa domanda, rispondendo al giornalista del Corriere che in quel momento doveva assolutamente chiudere la telefonata per poter essere visitato dai medici del San Raffaele. In una nota diffusa poco prima dal suo staff si comunicava quanto segue: “Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele per un controllo. L’imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico”.

Insomma, le condizioni generali di Briatore sarebbe tutto sommato non preoccupanti, si attende ora l’esito del tampone.

L.C.