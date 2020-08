Gigi D’Alessio, splendido annuncio: il cantante non sta nella pelle

Splendido annuncio per Gigi D’Alessio, il cantante non sta nelle pelle: ecco di che cosa si tratta e il messaggio pubblicato sui social

Gigi D’Alessio è una voce storica della musica italiana e napoletana. La sua carriera inizia molto presto, come pianista di Mario Merola. Sarà proprio il ‘re della sceneggiata napoletana’ a lanciarlo nel mondo della musica e a renderlo famoso. La consacrazione a livello nazionale, però, arriva negli anni duemila, quando partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Non dirgli mai“. I suoi singoli diventano i più ascoltati e i suoi album vanno a ruba. Una carriera che lo porterà anche in televisione nei panni di conduttore e giudice.

Nel corso della sua vita, il cantante è stato sposato con Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli ed ha divorziato ufficialmente nel 2014. Dal 2006 al 2020 è stato legato sentimentalmente ad Anna Tatangelo, con la quale ha avuto un figlio, Andrea.

Gigi D’Alessio, splendido annuncio: la lieta notizia

D’Alessio diventerà nonno per la seconda volta: il figlio Claudio, attraverso il suo profilo social, ha annunciato la nascita della secondogenita, Sofia. “Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna” – ha scritto Claudio su Instagram – “Benvenuta Amore mio, benvenuta Sofia D’Alessio”. Dopo Noemi, nata nel 2007 da una precedente relazione, Claudio festeggia l’arrivo di un’altra femminuccia. Il figlio di D’Alessio è legato sentimentalmente a Giusy Lo Conte, nota al pubblico della tv per essere stata la danzatrice di Tale e Quale, L’Anno Che Verrà, Made in Sud e I Migliori Anni. Per lei si tratta della prima figlia.

Ancora una femminuccia per D’Alessio, che per l’erede dovrà aspettare ancora un po’. Il nonno sicuramente desidererà il primo maschietto in famiglia, ma sarà lo stesso felice di godersi la nuova arrivata Sofia, oltre alla prima nipotina Noemi.