Gigi Hadid, arriva il momento tanto atteso: i fan non se l’aspettavano perchè non era mai successo prima. Date un’occhiata e vedrete di cosa si tratta!

Sembra essere agli sgoccioli la gravidanza della famosissima top model. Gigi Hadid è in dolce attesa: lei ed il suo compagno Zayn Malik saranno presto genitori. L’ex cantante del gruppo One Direction e la modella famosissima in tutto il mondo hanno ufficializzato la loro storia nel 2015 ed ora sono pronti a fare questo importante passo insieme. Gigi ha sorpreso tutti poche ore fa: sui social sono comparsi tre scatti in cui è in posa con il suo meraviglioso pancione. E’ la prima volta che si mostra in dolce attesa: la ricordiamo incinta solo in un video in cui è spuntata per sbaglio la sua pancia mentre si sedeva comoda. Arriva finalmente il momento per la Hadid di condividere con i suoi milioni di fan questa gioia immensa. Ecco i post pubblicati.

Gigi Hadid, lo mostra per la prima volta: i fan esplodono di gioia

Sarà presto mamma la splendida Gigi Hadid, in dolce attesa: lei ed il suo compagno Zayn Malik tra poco diventeranno genitori. La coppia famosissima ha deciso di allontanare i riflettori dalla gravidanza ma ora che manca poco, la top model ha deciso di condividere questa meravigliosa attesa con i suoi milioni di follower. Non era successo prima di oggi: Gigi Hadid ha postato tre immagini sul suo canale Instagram in cui è in posa e tra le mani c’è il suo splendido pancione. “Crescendo un angelo” scrive nel primo post: la sua bellezza ha incantato tutto il popolo del web.

Oltre 56 milioni di follower hanno gradito i post che hanno raggiunto il pieno di like: auguri, complimenti e cuori per la top model che presto diventerà mamma!