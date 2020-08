Giulia De Lellis ed Andrea Damante, svelato il motivo della loro rottura: la rivelazione appena arrivata è davvero inaspettata.

Oltre alle coppie formate da Cecilia ed Ignazio, Belen e Stefano De Martino, quella formata da Giulia De Lellis ed Andrea Damante è stata quella al centro dell’attenzione di tutti in questa estate bollente. Seppure sembrava che le cose tra di loro stessero procedendo alla grande e, soprattutto, che avessero dei grandissimi progetti in arrivo, a quanto pare, i due giovani ragazzi sembrerebbero essere ricaduti nell’incubo della crisi. Da diverso tempo, lo sappiamo, non appaiono più insieme sui social. E, da come dichiarato dai diretti interessati, non stanno attraversando un periodo facile della loro storia. Ecco, ma cosa è successo realmente? A svelare ogni cosa è stato il settimanale ‘Chi’. Sul numero di questa settimana, il giornale diretto da Alfonso Signorini ha rivelato il vero motivo per cui i due ex protagonisti di Uomini e Donne sembrerebbero essersi detti addio nuovamente. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Giulia De Lellis e Damante, svelato il motivo della rottura: cosa è successo tra loro

Sembrava che, soprattutto durante la quarantena, Giulia De Lellis ed Andrea Damante avessero ritrovato il loro equilibro. Invece, a quanto pare, qualcosa non deve essere andato per il verso giusto. Da diverso tempo, come dicevamo precedentemente, i due non appaiono più insieme, tanto da far pensare che ci sia una nuova crisi in ballo. In effetti, sembrerebbe proprio così. E, badate bene, non siamo i soli a dirlo, piuttosto i diretti interessati. Chi sulle pagine del settimanale ‘Chi’ e chi, invece, attraverso una serie di Instagram Stories sul suo canale social ufficiale, hanno confermato che tra di loro non si sta vivendo un momento felice. Ecco, ma cosa è realmente successo? Quali sono stati i motivi che hanno spinto i due piccioncini ad una nuova rottura? A svelare ogni cosa, come anticipato, è stato il giornale diretto da Alfonso Signorini. È proprio sulle pagine del settimanale, infatti, che è stato spiegato, per filo e per segno, il reale motivo che ha spinto i due ex protagonisti di Uomini e Donne ad allontanarsi nuovamente. Scopriamo insieme di che cosa parliamo.

Stando a quanto si legge sulle pagine del settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che tra i due ci sia un motivo ben preciso che li ha portati ad allontanarsi. Si legge, infatti, che Andrea Damante sembrerebbe aver confidato ai suoi amici di non essere più certo del suo sentimento per Giulia De Lellis. A differenza, invece, dell’influencer romana. Che, dopo aver perdonato il tradimento del deejay veronese, era pronta a realizzare importanti progetti e sogni proprio con lui.

