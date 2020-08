Giulia Salemi ha ritrovato l’amore: chi è il nuovo fidanzato

Giulia Salemi sembrerebbe aver ritrovato l’amore: ecco chi è il suo nuovo fidanzato avvistato con la modella tra Costa Azzurra e Costa Smeralda

La Salemi, classe ’93 e originaria di Piacenza, è una delle modelle più amate in Italia. La madre, Fariba Tehrani, anche lei divenuta famosa, è di origini iraniane, mentre il padre è italiano e di lui non sappiamo molto. La Salemi ha iniziato da giovanissima la carriera di modella, vincendo la fascia di Miss Piacenza e partecipando al concorso nazionale dedicato alla bellezza italiana per eccellenza. La modella si è classificata al terzo posto a Miss Italia 2014, arrivando ad un passo dalla vittoria. La modella ha poi conquistato le fasce Miss Sport Lotto Emilia Romagna e Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Giulia, però, ha fatto parlare di sé quando ha sfilato sul red carpet di Venezia con un vestito molto ‘sgambato’. Il Red Carpet le ha regalato una grande popolarità ed in seguito ha partecipato a programmi importanti come Quelli che il calcio e Tiki Taka. La modella ha esordito anche al cinema, interpretando una piccola parte in un film con Ambra Angiolini e Carolina Crescentini. La Salemi poi ha aumentato la sua popolarità partecipando a reality show di gran successo, come Pechino Express (insieme alla mamma) e il Grande Fratello Vip, dove si è fidanzata con Francesco Monte. La loro storia d’amore, però, è tramontata poco dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia. Adesso la Salemi è single o fidanzata?

Giulia Salemi, chi è il fidanzato

La Salemi è sempre stato ‘poco fortunata’ con gli uomini, infatti ha di recente pubblicato un libro intitolato “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato“. La sua relazione con Francesco Monte, divenuta di dominio pubblico perchè nata nella casa del Grande Fratello Vip, è durata molto poco. Dopo la separazione dall’ex tronista, la Salemi non è stata accostata a nessun altro uomo e il suo cuore sembrerebbe libero.

Il settimanale Chi però, nel numero in uscita in edicola, ha avvicinato il nome della Salemi ad un ricco imprenditore. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, la modella ed ex gieffina sembrerebbe aver ritrovato l’amore. La Salemi sarebbe stata avvistata tra la Costa Azzurra e la Costa Smeralda insieme a Mosche, ricco imprenditore che vive a Montecarlo, va in giro scortato e ama molto la discrezione. L’uomo però, come dice il settimanale, “ha scelto per quest’estate una compagna di viaggio molto nota“. Mosche ha tre figli e la minore appare spesso nei video di Giulia. Sarà la volta buona per la Salemi? Solo il tempo dirà la sua.