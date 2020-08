La stella della seguitissima serie televisiva Grey’s Anatomy è diventata di nuovo mamma: è nato il suo secondo bambino.

La famosa attrice Camilla Luddington è una delle artiste più amate ed apprezzate, soprattutto per il ruolo interpretato nella famosa serie tv statunitense Grey’s Anatomy, trasmessa dal 2005. Si tratta di un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey’s, una tirocinante di chirurgia nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle, dove intorno a questo personaggio girano numerose e complicate trame, tra medici e infermieri sempre pronti a portare avanti la scena. La serie è stata ideata da Shonda Rhimes, e ha ben presto attratto il pubblico di tutto il mondo, ottenendo anche moltissimi riconoscimenti. Una delle attrici protagoniste più seguite è proprio Camilla Luddington, interprete del personaggio della dottoressa Jo Wilson. La donna è nata nel 1983 ad Ascot, nel Berkshire. A Los Angeles arrivano i primi ruoli, fino a raggiungere poi la fama in Grey’s Anatomy. Oggi l’attrice ha annunciato sul suo profilo instangram una notizia davvero sorprendente: la famosa attrice è diventata di nuovo mamma.

Grey’s Anatomy, l’attrice Camilla Luddington è di nuovo mamma: l’annuncio inaspettato

Camilla Luddington, attrice amatissima della famosa serie televisiva Grey’s Anatomy ha annunciato via instangram una notizia davvero meravigliosa.

La nota protagonista della serie tv ha annunciato di essere divenuta di nuovo mamma, dando alla luce il suo secondo bambino. Si chiama Lucas ed è nato dalla relazione che la donna ha con l’attore Matthew Alan. Per la coppia, Lucas è il secondo figlio, dopo l’arrivo di Hayden nel 2017. Camilla, interprete del personaggio Jo Wilson in Grey’s Anatomy ha fatto sapere di stare bene: “Ho aspettato per un terzo trimestre e mi è sembrato di aspettare un anno, ma finalmente è successo! Io e Matt siamo felici di annunciare la nascita del nostro dolce “ragazzo”, meglio conosciuto come il mio piccolo leone che ruggisce! Una notizia davvero incredibile che ha lasciato i suoi migliaia di fan senza parole e felicissimi per il lieto evento.

