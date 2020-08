Ivan Zazzaroni, perché il direttore del ‘Corriere dello Sport’ ha lasciato Ballando con le Stelle: il motivo appena svelato lascia tutti senza parole

Si sa il Coronavirus ha reso tutto diverso, anche in televisione, eppure a breve dovrebbero ritornare in tv tantissimi programmi che fino ad ora hanno animato le nostre serate e ci hanno fatto appassionare. Tra queste non c’è dubbio che vi sia anche ‘Ballando con le Stelle‘, storico programma editato e condotto da Milly Carlucci. Una delle conduttrici più amate di sempre che ha reso questo programma il suo biglietto da visita, oltre che il suo cavallo vincente. Il suo team di ballerini esperti farebbero invidia a qualsiasi corpo di ballo, per non parlare del fatto che ogni anno alla sua corte vengono chiamati moltissime personalità importanti del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica. Altro ruolo importante viene giocato invece dai giudici che da anni fanno tremare i concorrenti e i loro maestri, ma questo non fa altro che rendere il programma più interessante e soprattutto più competitivo. Un giudice però ha deciso di lasciare la barca e per dei motivi davvero sorprendenti…

Ivan Zazzaroni è stato uno dei giudici più amati di Ballando con le Stelle, sembrava che il legame con il programma non potesse mai sciogliersi, eppure qualcosa si è inesorabilmente incrinato. Tra Zazzaroni e il programma della Carlucci qualcosa non è andato per il verso giusto e questo pare essere visibile a tutti…

Ieri il giudice è stato ospite da Pierluigi Diaco a ‘Io e Te’ e qui ha avuto modo di raccontare proprio la sua esperienza all’interno del programma della Carlucci. Il direttore del ‘Corriere dello Sport’ ha deciso di abbandonare definitivamente il percorso da giudice a causa di alcune pesantissime accuse che gli sono state mosse dagli utenti del web. L’uomo sarebbe stato spesso e volentieri attaccato dagli haters in disaccordo con i suoi giudizi all’interno del programma, in alcune occasioni additandolo addirittura come omofobo. Certamente parole non belle che col passare del tempo hanno scalfito sempre più il suo animo, portandolo alla conclusione di voler abbandonare il programma. Il conduttore Pierluigi Diaco ha mostrato tutto il proprio conforto all’uomo, dicendogli che lo appoggia e che capisce bene quali possono essere le sue difficoltà e perplessità in merito.