Laura Chiatti, drastico cambio look: così non l’avevamo mai vista, ecco come si è mostrata l’attrice.

È una delle attrici più belle e talentuose del nostro Paese. Parliamo di Laura Chiatti, la splendida 38enne che da anni incanta il pubblico con le sue apparizioni al cinema e in tv. Ma forse non tutti sanno che la splendida attrice è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram, dove il suo profilo è seguito dalla bellezza di un milione di followers! Followers con i quali condivide foto e video delle sue giornate, mostrandosi spesso in compagnia del suo amato marito Marco Bocci, e dei loro piccoli Enea e Pablo. Ed è proprio sulla sua pagina ufficiale di Instagram che, qualche ora fa, la Chiatti ha pubblicato uno scatto che non poteva assolutamente passare inosservato. Il motivo? Si è mostrata in una versione del tutto inedita! Il suo look è stato decisamente rivoluzionato: addio ai capelli biondi. Curiosi di scoprire cosa ha fatto alla sua chioma? Ve lo sveliamo subito…

Laura Chiatti, drastico cambio look: addio biondo, si mostra coi capelli rosa

Laura Chiatti è una delle attrici più apprezzate del nostro panorama artistico. Bella come il sole, l’attrice ama tenersi in contatto con i propri fan attraverso il suo profilo Instagram, che aggiorna quasi quotidianamente. Ed è proprio poco fa che la bellissima Laura ha letteralmente lasciato senza parole i fan, mostrando loro il suo drastico cambio look. Una versione completamente diversa, quella in cui si è mostrata Chiatti, che ha dato un tocco di colore alla sua chioma. Quale colore? Scopritelo con i vostri occhi:

“Niente male”, scrive la Chiatti, sfoggiando la sua nuova chioma rosa! Un cambiamento notevole quello dell’attrice, che sembra aver convinto tutti. Una pioggia di complimenti ha invaso il post dell’attrice. Ma attenzione! Come specifica la stessa Laura nei commenti, “è solo un filtro!”. Ma la versione ‘rosa’ di Laura sembra aver convinto tutti, compreso Marco Bocci, che commenta: “Che figata!”. Una cosa è certa, Laura è meravigliosa in tutte le versioni!