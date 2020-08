Laura Pausini in piscina: lo scatto non nasconde niente e diventa virale

Lo scatto di Ferragosto di Laura Pausini in costume è diventato virale e la cantante ha fatto impazzire i fan.

Laura Pausini è una cantante affermata in tutto il mondo. Divisa tra Italia, America e Sudamerica, la cantante di Strani Amori, ha una famiglia meravigliosa e vive proprio oltreoceano il suo sogno. Canta, prima del covid-19 faceva tantissimi concerti e soprattutto è seguitissima dai fan che la amano. Un tempo la fisicità di Laura Pausini, molto mediterranea e morbida, soprattutto nei fianchi, aveva quasi dettato legge e, soprattutto, aveva fatto sentire a proprio agio moltissime donne. Oggi, la cantante, pur rimanendo con la sua fisicità morbida, si è assolutamente rimessa in forma e una delle sue ultime foto in piscina lo dimostra perfettamente.

Laura Pausini, fisico da capogiro in piscina

Come abbiamo già ricordato Laura Pausini ha, da sempre, una fisicità piuttosto particolare. Morbida e in perfetto stile mediterraneo. La cantante non si è mai nascosta e oggi, anche se si è rimessa in forma e ha un fisico invidiabile, non nasconde le sue curve, anzi, ne fa motivo di vanto. Così, la foto pubblicata a Ferragosto dalla cantante, ha lasciato i fan senza parole. Laura è in piscina e mostra il suo fisico mozzafiato avvolto in un costume bianco. Il decolleté è in bella mostra ed è ulteriormente impreziosito da una grossa collana piena di pietre preziose e luminose che danno maggior risalto alla sua bellezza. I fan hanno apprezzato subito la sua bellezza e hanno sottolineato come, dopo tante foto che la ritraevano in montagna, con abiti pesanti, non vedevano l’ora di poterla ammirare finalmente in bikini. E sono stati accontentati, la sua bellezza è infatti evidente a tutti.

L’anniversario dei genitori

Tra l’altro da poco Laura e sua sorella hanno preso parte ad un evento molto importante, ossia i 50 anni di matrimonio dei genitori. La coppia, ha dovuto aspettare per scambiarsi nuovamente le proposte, ma anche se la data non è quella giusta da quello che vediamo sono entusiasti ed innamorati come il primo giorno.