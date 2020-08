Mariana Rodriguez, altro che presunto flirt con Stefano De Martino: la venezuelana è stata beccata al mare proprio con lui.

Mariana Rodriguez è stata la protagonista indiscussa di questa estate 2020. Non soltanto per la sua immensa bellezza, di cui ne da ampio sfoggio su Instagram, ma anche per essere stata avvistata, come riportato dal settimanale ‘Chi’, in compagnia di Stefano De Martino sulla sua barca. Si era da poco diffusa la notizia della rottura tra il ballerino napoletano e Belen Rodriguez, del presunto tradimento con Alessia Marcuzzi e, soprattutto, del bacio tra la showgirl argentina e Gianmaria Antinolfi, quando l’ex naufraga è stata paparazzata in compagnia del conduttore di Made in Sud. Flirt in corso tra i due? A quanto pare, nient’affatto! Non soltanto lo ha rivelato il diretto interessato nel corso di una puntata di Made in Sud, ma lo ha voluto confermare anche la diretta interessata. Insomma, non c’è nulla e, molto probabilmente, non c’è stato nulla tra Mariana e Stefano. Anche perché, come rivelato dal canale Instagram di Giornalettismo, la bellissima venezuelana è stata beccata al mare proprio in compagnia di un altro uomo. Chi? Diamoci uno sguardo insieme.

Mariana Rodriguez, altro che De Martino: con chi è stata beccata al mare

Archiviata la notizia del presunto flirt tra Mariana Rodriguez e Stefano De Martino, la bellissima venezuelana sta vivendo un’estate all’insegna dell’amore. A darcene notizia, come dicevamo precedentemente, è stato il canale social ufficiale di Giornalettismo. Che, pochissimi giorni fa, ha condiviso una foto che ritrae l’ex naufraga de L’isola dei Famosi in compagnia di un altro uomo mentre è al amore. Già in precedenti occasioni, la Rodriguez aveva chiaramente lasciato intendere di stare trascorrendo alcuni giorni in dolce compagnia. E lo testimoniano, ad esempio, alcune foto condivide sul suo canale social ufficiale. A darcene la conferma, però, ci ha pensato Giornalettismo.

A quanto pare, sembrerebbe che Mariana Rodriguez stia trascorrendo una piacevolissima vacanza in compagnia di Cristiano Iovino. Insomma, tantissimi auguri alla neo coppia!