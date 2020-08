Maurizio Costanzo parla di ‘morte’, confessione clamorosa: “L’ho detto a Maria”, le parole in diretta a C’è tempo per…

Questa mattina, ospite a C’è tempo per… su Rai Uno, Maurizio Costanzo si è raccontato a cuore aperto, tra carriera e vita privata. In collegamento da Roma, il giornalista e conduttore ha ripercorso alcune tra le tappe salienti della sua esperienza in tv. Dalle principali trasmissioni condotte, ai numerosi personaggi ‘scoperti’ proprio da lui, una mattinata di ricordi emozionanti per Costanzo. Ma non è mancata la parentesi dedicata alla vita privata. E a Maria De Filippi, con la quale a breve festeggerà le nozze d’argento. È stato proprio a questo punto che il conduttore si è lasciato andare ad una confessione inedita sul suo rapporto con la moglie. In particolare, Costanzo ha rivelato una frase che ha detto a Maria proprio 25 anni fa, prima di sposarla. Una frase da brividi, che ha lasciato di stucco anche i conduttori.

Maurizio Costanzo parla di ‘morte’, confessione clamorosa: “L’ho detto a Maria venticinque anni fa”

Giovedì 28 agosto, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi festeggeranno le nozze d’argento. L’amatissima coppia della tv è convolata a nozze proprio il 28 agosto del 1995: 25 anni di amore e rispetto. A parlarne è stato proprio Costanzo, ospite nella puntata di oggi di C’è tempo per… il talk show di Rai Uno con Beppe Convertini e Anna Falchi. Il conduttore si è raccontato a cuore aperto, parlando di carriera e vita privata. E, proprio a proposito della storia d’amore con la De Filippi, Costanzo si è lasciato andare ad una rivelazione davvero forte: “Dico la verità, voglio ripetere una cosa che le ho detto prima di sposarci, venticinque anni fa: Tu sei la donna nella mano della quale vorrei morire”. Parole da brividi, quelle di Maurizio, che hanno emozionato tutti in studio. Un amore profondo, quello che lega Costanzo a Maria De Filippi, due tra i volti principali di Mediaset. Entrambi con la capacità di ‘scoprire’ nuovi personaggi tv, ma non amano confrontarsi molto sul rispettivo lavoro. È stato proprio Costanzo a rivelarlo, rispondendo alla domanda di Convertini: “No, non portiamo il lavoro a casa, in genere sono io a fare qualche domanda sui personaggi di Uomini e Donne che mi divertono!”

“L’amore è solo una appendice, c’entra il volersi bene, l’amicizia. Essere solidali è importante”, aggiunge Costanzo in collegamento da Roma, per la puntata di oggi fi C’è tempo per…