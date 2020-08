Miriam Leone, addio al look acqua e sapone: il ‘dettaglio’ che stupisce

Miriam Leone è tornata ai suoi impegni lavorativi dopo un periodo di vacanza, ma si è mostrata in una versione diversa: addio al look acqua e sapone e c’è un ‘dettaglio’ che stupisce.

Dopo aver trascorso le vacanze estive dicendo addio a spiagge e location mondane, Miriam Leone è tornata nuovamente al lavoro. Attrice, conduttrice televisiva ed ex modella, è stata la vincitrice nel 2008 del concorso di bellezza Miss Italia. Miriam è nota al pubblico per essere stata protagonista, fin dai primi anni successivi alla vittoria del concorso, di film, fiction e programmi di successo. Ha interpretato nel film Un paese quasi perfetto il ruolo di Anna, avvenente ed affascinante ragazza la cui bellezza fa breccia nel cuore di Gianluca Terragni, interpretato dall’attore Fabio Volo. Miriam Leone ha sempre mostrato un grande talento, ha interpretato senza difficoltà i ruoli più disparati e variegati, portando i suoi personaggi ad essere molto amati e apprezzati dai telespettatori. Oggi, la donna si è mostrata con un look diverso da solito, ma a colpire i suoi fan un ‘dettaglio’ particolare. Vediamo di cosa si tratta.

Miriam Leone, cambio look per l’attrice: il ‘dettaglio’ che non sfugge

L’amata attrice Miriam Leone è una delle bellezze italiane più affascinanti degli ultimi tempi, un vero e proprio spettacolo della natura.

Tornata a lavoro, Miriam si è mostrata sul suo profilo instangram in una versione super sofisticata, con un make up molto particolare e luminoso. Il dettaglio che ha reso il look davvero originale? Dei puntini neri sotto gli occhi, che ricordano moltissimo quelli sfoggiati l’anno scorso da Tish, la concorrente di Amici di Maria De Filippi. La foto in questione è stata scattata prima che l’attrice diventasse protagonista di un servizio fotografico per un noto brand di trucchi, e nella didascalia ha scritto semplicemente “Basta uno sguardo“. In poco tempo lo scatto ha conquistato migliaia di like, con un numero elevato di messaggi di apprezzamento, tutti ovviamente meritati. Miriam infatti è apparsa, come sempre, decisamente splendida, seducente e mai banale, una bellezza davvero incredibile, da far invidia a chiunque.

