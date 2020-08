Nilufar Addati aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salute: l’ex tronista positiva al Covid-19 svela che un sintomo in particolare la sta facendo soffrire. Ecco di che si tratta.

Il Coronavirus continua a colpire i cittadini del mondo: in Italia aumentano i contagi e tra i positivi ci sono molti personaggi noti della tv. Sono molti gli ex volti di Uomini e Donne ad esser risultati positivi al tampone per il Covid-19: uno di questi è l’ex tronista Nilufar Addati. La napoletana è stata in vacanza in Sardegna, isola che si è rivelata un vero e proprio focolaio: l’ex tronista ha raccontato ai suoi fan che ora è in isolamento, lontana dai suoi genitori e dai suoi amici ovviamente proprio per evitare di contagiare anche loro. A tenerle compagnia sono i suoi milioni di follower che su Instagram le chiedono quotidianamente come sta: beh, nelle ultime ore ha dato alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, essendo affetta da Coronavirus. Ecco le sue parole.

Nilufar Addati positiva al Covid-19: “C’è una cosa che mi fa soffrire”, la confessione

“Sto bene, ho cominciato con l’antibiotico sotto consiglio del mio medico perchè la febbre non mi molla. Il minimo è 37, il massimo è 37 e mezzo” racconta Nilufar Addati ai suoi fan. L’ex tronista di Uomini e Donne dopo un viaggio in Sardegna ha scoperto di essere positiva al Covid-19: la napoletana ora si trova in isolamento a casa, lontana dai suoi parenti ed amici. Racconta di stare in forma nonostante un po’ di sonno ed i decimi di febbre. C’è una cosa però che non le va giù, le sue parole: “La cosa che mi sta facendo soffrire è la perdita del gusto e dell’olfatto”. Questi sono alcuni dei sintomi del Covid-19 e purtroppo Nilufar ne sta soffrendo. “Portiamo pazienza, incrociate le dita, speriamo che passi presto. A parte queste due cose, sono tranquilla” ha rassicurato.