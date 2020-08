A poche settimane dall’inizio di Temptation Island, è stata svelata la quarta coppia: sono Alberto e Speranza e sono fidanzati da 16 anni.

L’attesa, carissimi lettori e lettrici, è quasi terminata. A distanza di pochissime settimane dalla fine di Temptation Island con Filippo Bisciglia, sta per partire una nuova e strabiliante edizione dell’isola delle tentazione con al suo timone la bellissima Alessia Marcuzzi. Non sarà, come consueto, la versione ‘celebrities’. Come svelato dalla conduttrice in una sua recentissima intervista, si è pensato di dare più spazio alle coppie ‘comuni’ perché è proprio in loro che il pubblico da casa si rispecchia di più. Ed, ovviamente, è più coinvolto. Ecco, ma a proposito delle coppie, chi ha deciso di mettere a dura prova i loro sentimenti. In alcuni nostri articoli, vi abbiamo parlato di alcuni fidanzati e fidanzate che, chi per un motivo e chi per un altro, hanno deciso di prendervi parte. Pochissime ore fa, però, sul canale social ufficiale del programma, è stata svelata anche la quarta coppia. Loro si chiamano Alberto e Speranza, sono di Napoli e sono fidanzati da ben 16 anni. Perché, però, partecipano a Temptation Island? Ecco le parole di lui.

Temptation Island, la quarta coppia è formata da Alberto e Speranza: perché partecipano?

Nei giorni scorsi, lo sappiamo, il profilo social ufficiale di Temptation Island ha svelato le prime tre coppie che prenderanno parte a questa seconda edizione del programma con Alessia Marcuzzi. Pochissime ore fa, però, ne è stata svelata un’altra: la quarta. Loro, come dicevamo precedentemente, sono Alberto e Speranza. Ed hanno alle spalle una storia molto seria. Pensate, i due sono fidanzati da circa sedici anni. Insomma, una relazione che dura da tantissimo tempo. Per questo motivo, quindi, la domanda sorge spontanea: perché hanno deciso di prendere parte all’isola delle tentazioni? A svelare ogni cosa è il giovane napoletano. Che, nel suo breve video di presentazioni, ha spiegato dettagliatamente cosa l’ha spinto a partecipare al docu-reality delle coppie.

‘Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché, dopo sedici anni, non riesco ad immaginare ancora un futuro insieme a Speranza. Quindi, la domanda che mi faccio è: è quella giusta?’, dice Alberto per spiegare perché ha deciso di chiamare il programma di Canale 5. Differente, invece, è l’opinione di Speranza. Che, dopo aver ammesso di non voler partecipare per non perdere il suo ragazzo, ha confessato di non fidarsi affatto di lui a causa di alcune bugie dette in passato.

Alberto riuscirà a capire che Speranza sarà quella giusta? Staremo a vedere. In fondo, non manca così poco.

