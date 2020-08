Temptation Island, poco fa è stata finalmente svelata la terza coppia del programma: “Pensano sia io la cattiva!”, chi sono Anna e Gennaro

Quest’anno Temptation Island ha fatto veramente il pienone! Chi si sarebbe mai aspettato di vedere a distanza di pochi mesi ben due edizioni. Una mista con Vip e Nip e l’altra interamente classica, con coppie comuni. Nell’edizione da poco finita abbiamo visto anche Manila Nazzaro e Antonella Elia con i rispettivi compagni, se mentre la prima è uscita dal programma più legata di prima con Lorenzo, la seconda sta ancora tentando di ricucire gli strappi con Pietro. La location è ormai sempre la stessa, quella dell’Is Morus Relais in Sardegna, da oltre 7 anni. Sono ormai 7 anni che il programmi tiene compagnia agli italiani tutte le estati con le storie d’amore che sono raccontate sul piccolo schermo. Il conduttore Filippo Bisciglia è amatissimo dal pubblico e per questa seconda edizione del 2020, ha lasciato il timone alla bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi. E proprio la conduttrice in questi giorni ha rilasciato delle importanti interviste a Tv sorrisi e canzoni.

Temptation Island, svelata la terza coppia: chi sono Anna e Gennaro

Solo qualche ora fa, la bella Marcuzzi ha pubblicato la foto del primo falò al villaggio Sardo, senza però ovviamente svelare nulla. Nel frattempo qualche istante fa sul profilo ufficiale di Temptation Island sono apparse le immagini della terza coppia che prenderà parte al programma. Si tratta di Anna e Gennaro, fidanzati da ben 6 anni. A scrivere al programma è proprio la ragazza che spiega di essere arrivata ad un punto in cui desidera una svolta all’interno della relazione. Anna racconta che agli occhi delle persone esterne, lei è la cattiva nella coppia e Gennaro invece il fidanzato perfetto, ma lei non riesce più a sopportare alcuni atteggiamenti del compagno, che reputa inammissibili.

Di contro Gennaro spiega di amare alla follia Anna e di averle chiesto addirittura di sposarlo, ma come risposta ha ricevuto un secco ‘NO’. Situazione non facile, ma l’uomo a questo punto rivela di essere propenso a portare avanti questo percorso per capire veramente se Anna è la donna della sua vita. Un passo veramente importante e una decisione molto coraggiosa che ovviamente potrebbe portare sia ad un lieto fine, che ad una chiusura, ma ovviamente per poterlo stabilire, dovremmo aspettare ancora alcune settimane.