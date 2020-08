Uomini e Donne, Gemma lascia tutti a bocca aperta: l’annuncio inaspettato appena pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del programma.

Manca sempre meno all’inizio della nuova attesissima stagione di Uomini e Donne, che dovrebbe ripartire con ogni probabilità il prossimo 14 settembre, anche se le registrazioni ricominceranno il 28 agosto. C’è grande attesa in particolare per i nuovi tronisti che saranno protagonisti del dating show. La redazione ha aperto due settimane fa un sondaggio su Witty Tv, permettendo al pubblico di votare i video di presentazione dei tre aspiranti tronisti. In lizza ci sono Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda. Solo due di loro potranno sedersi sull’agognata poltrona rossa, e sarà proprio la gente da casa a decidere chi. Il sondaggio è stato chiuso poche ore fa, ma solo una volta arrivati in studio si conoscerà il responso finale. A tenere tutti col fiato sospeso, però, è anche l’attesa di scoprire cosa accadrà tra le dame e i cavalieri del Trono Over, e in particolare all’amatissima Gemma Galgani, vera e propria ‘star’ del programma. Dopo le ultime notizie, secondo cui avrebbe smesso di frequentare Nicola Vivarelli, la ‘dama’ ha fatto un importante annuncio, che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta: ecco di cosa si tratta.

Uomini e Donne, l’annuncio di Gemma lascia tutti a bocca aperta: ecco le clamorose anticipazioni

Gemma Galgani è senza dubbio la protagonista principale del Trono Over di Uomini e Donne. Le sue vicende sentimentali hanno sempre appassionato il pubblico, che continua a seguirla con curiosità e affetto. Poco fa, sulla pagina Instagram ufficiale del programma, è apparso un video inaspettato, in cui la ‘dama’ ha fatto un annuncio misterioso che ha lasciato tutti a bocca aperta. “Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci”, si legge in apertura del video, che poi continua con la Galgani che prova degli abiti in vista di un appuntamento speciale, come lei stessa spiega: “Oggi ho un appuntamento molto importante, rappresenta un momento molto particolare della mia vita. Mantengo questo segreto”, dice Gemma, insinuando in tutti un’irrefrenabile curiosità.

Con chi dovrà incontrarsi la ‘dama’? Cosa bolle in pentola per lei e per tutti i fan di Uomini e Donne? Sono queste le domande che di certo assilleranno la mente del pubblico d’ora in poi, almeno finché non arriveranno le anticipazioni ufficiali delle prime puntate. Voi che idea vi siete fatti?