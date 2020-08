Uomini e Donne, ex tronista incinta: il dolce annuncio sui social

Un’ex tronista di Uomini e Donne è incinta per la seconda volta: la ragazza ha dato il lieto annuncio sul suo account Instagram

Uomini e Donne è uno dei programmi più visti della rete del Biscione. Il dating show va in onda dal 2000 ed è uno dei più longevi della televisione italiana. Il programma è condotto da Maria De Filippi. La trasmissione nasce con l’intento di formare coppie e far sbocciare l’amore. Nel corso degli anni, il programma ha spesso cambiato veste. In origine, il format era dedicato esclusivamente ai tronisti e alle troniste. Nel 2010 c’è stata l’introduzione del trono over, dedicato alle dame e ai cavalieri. Tale format ha avuto un successo straordinario, prendendo addirittura il sopravvento in termini di ascolti sul trono classico. Quest’ultimo, però, resta il pilastro fondante del programma. Moltissimi coppie sono nate negli studi di Maria De Filippi: qualcuna è arrivata sino all’altare, qualcun’altra invece si è lasciata subito dopo il programma.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice incinta: l’annuncio

Tra le protagoniste della storia del dating show di Maria De Filippi figura anche Giorgia Lucini. La donna esordì nel programma nella stagione 2010-2011, quando corteggiò Andrea Angelini. Il tronista non la scelse ed uscì dal programma con Ramona Amodeo. La De Filippi, però, le offrì l’opportunità di sedere sul trono e la Lucini ovviamente accettò. Il suo trono fu abbastanza lungo e molto seguito dagli italiani. La tronista decise di scegliere Manfredi Ferlicchia, con il quale è stata fidanzata fino alla partecipazione a Temptation Island. I due, dopo l’esperienza nel villaggio delle tentazioni, decisero di lasciarsi e non sono più tornati insieme. Giorgia ha poco dopo ritrovato l’amore accanto a Federico Loschi, con il quale ha avuto un figlio, Riccardo, nato lo scorso anno.

La famiglia della Lucini, però, presto si allargherà. L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi, infatti, ha annunciato sui social di essere incinta per la seconda volta: “Erano le 4:30 del mattino e quando ho letto incinta il mio cuore è esploso. Non vedo l’ora di vedervi giocare insieme, sorridere, anche bisticciare e poi fare pace e abbracciarvi perché non c’è niente di più forte di un legame fraterno. Sarai il fratellino maggiore migliore che possa esistere al mondo, mentre a te carissimo fagiolino preparati perché il fratellino ti insegnerà ad usare mocio, scope, pezzette lavatrice e lavastoviglie. Non penserai mica di giocare con le macchinine o con le bambole. Non vediamo l’ora di vederti”.