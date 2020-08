Pochissime ore fa, Valeria Liberati di Temptation Island ha condiviso una foto su Instagram mentre è in piscina: costume striminzito e Lato B da urlo.

Senza alcun dubbio, Valeria Liberati è stata la vera e propria protagonista indiscussa della scorsa edizione di Temptation Island. Entrata a fare parte del docu-reality dedicato alle coppie, in compagnia del suo fidanzato Ciavy, la giovanissima romana ha intrapreso un percorso formativo davvero incredibile. Non è durato per tutti i 21 giorni, lo sappiamo. Eppure, in quelle poche settimane di permanenza all’Is Morus Relais, la Liberati ha saputo ampiamente dimostrare chi è. Sarà per questo motivo che, appena terminato il suo percorso, il suo successo è salito davvero alle stelle. Soprattutto sui social, ovviamente. Ecco. È proprio qui che Valeria è solita interagire e comunicare con i suoi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, quando ha comunicato di essere ritornata insieme al suo fidanzato. E lo ha ribadito anche qualche ora. Quando, durante la sua vacanza con Ciavy in Calabria, ha condiviso uno scatto in piscina davvero da urlo.

Valeria Liberati in piscina: scatto di spalle, costume striminzito e Lato B da urlo

Avevamo già avuto modo di ammirare la sua bellezza nel corso del programma Temptation Island, ma è sul suo canale social ufficiale che Valeria Liberati ne da ampio sfoggio. Lo ha fatto, ad esempio, anche qualche ora fa. Quando, protagonista di un’incredibile e romanticissima vacanza in Calabria con il suo Ciavy, la romana non ha potuto fare a meno di lasciarsi immortalare di spalle in piscina. Indosso ha un fantastico costume di colore dorato, eppure ciò che non si può fare a meno di notare è quanto esso sia ‘striminzito’ per le sue perfette forme fisiche. Certo, è proprio il bikini che è così, è vero. Tuttavia, il Lato B che ne spunta fuori, diciamoci la verità, è davvero da urlo. Ma di che cosa parliamo esattamente? Guardare per credere!

Davvero splendida, vero? Sarà proprio per questo motivo che, in un vero e proprio batter baleno, lo scatto in questione ha letteralmente mandato in visibilio i sostenitori della bellissima Valeria Liberati. D’altra parte, reazione differente non si poteva affatto avere, vero?

