Valeria Marini, arriva la verità sul tampone: “È doloroso”

La giunonica Valeria Marini confessa la verità sul tampone a cui è stata sottoposta: il suo racconto è scioccante, ma qual è il risultato?

Come tanti altri suoi colleghi vip, anche Valeria Marini è capitata nel girone infernale più temuto di quest’estate 2020, la Sardegna. La diva dalla biondissima chioma ha infatti trascorso alcune serate nella splendida isola dove si trova anche il gettonatissimo locale di proprietà di Flavio Briatore che, come tutti sanno, proprio in queste ore è al centro di un vero e proprio tsunami mediatico a causa del focolaio di contagi da Coronavirus scoppiato proprio al suo interno. Anche alla Marini quindi è toccato fare il tampone per accertare il suo stato di salute. Come ha raccontato all’Adnkronos, fare questo tipo di esame non è cosa da poco, anzi. La soubrette ha definito il tampone alquanto ‘doloroso’, anche se poi, per fortuna, il risultato per lei è stato negativo: Valeria Marini non è stata contagiata dal Covid.

Valeria Marini: “Il tampone è negativo, ma è stato doloroso”

La Valeria nazionale ha inoltre raccontato di aver incontrato il famosissimo l’hairstylist Federico Fashion Style ed anche Flavio Briatore, ma ha precisato di non essere mai stata al Billionaire durante il suo soggiorno in Sardegna. Effettivamente, il parrucchiere più televisivo del momento è risultato contagiato dal virus, come ha rivelato lui stesso, mentre sulle vere condizioni di Briatore, continuava ad aleggiare una nebbia fittissima fino a poco fa prima che arrivasse la conferma ufficiale sulla positività dell’imprenditore. Innumerevoli le voci che si sono rincorse in questi giorni sul suo ipotetico contagio, sul suo eventuale ricovero nel Reparto Covid, tra conferme e smentite, interviste e ritrattazioni.

La situazione resta comunque tesa per il mondo dei vip: ogni giorno giunge notizia di un nuovo contagio e non si sa con certezza nemmeno se il vero focolaio sardo abbia avuto origine davvero al Billionaire. In attesa di altri risultati, facciamo l’in bocca al lupo a tutti.

L.C.