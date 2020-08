Ballando con le Stelle, arrivato l’esito dei tamponi: i risultati

È arrivato l’esito dei tamponi eseguiti ai concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle: di seguito vi riportiamo i risultati

La nuova edizione di Ballando con le Stelle non vede l’ora di partire. La trasmissione, prevista in inverno, è stata rinviata a causa della pandemia di Coronavirus diffusasi in tutto il mondo. Il programma dovrebbe partire il 12 settembre su Rai Uno, ma nel frattempo Samuel Peron, ballerino del programma, è risultato positivo al Covid-19. Le prove sono state interrotte e le sale da ballo sono state tutte sanificate, insieme agli uffici e allo studio. Nel frattempo, tutti i concorrenti, compresa Rosalinda Celentano, partner di Samuel Peron, hanno fatto il tampone per sapere se sono positivi o meno al Covid-19. Oggi sono finalmente arrivati i risultati.

Ballando con le Stelle, i risultati dei tamponi eseguiti sui concorrenti

La nuova edizione del programma di Milly Carlucci è stata scossa nuovamente dall’esito positivo del tampone di Samuel Peron. Il ballerino ha contratto il temibile virus durante il suo soggiorno in Sardegna. La trasmissione è piombata nel caos ed è stata costretta ad intervenire la padrona di casa, riportando la tranquillità. Tutti i concorrenti hanno eseguito il tampone per capire se sono positivi o meno al virus. Oggi è arrivata la lieta notizia: “Tutti negativi“. L’annuncio è stato dato attraverso i social da Barbara Bouchet, concorrente del programma in coppia con Stefano Oradei. La famosa attrice ha dichiarato tra le stories di Instagram: “Non ho dormito tutta la notte per la paura di questo test. Appena ho aperto il telefono, ho letto la splendida notizia. Siamo tutti negativi. Adesso posso sorridere“. La Bouchet poi ha ringraziato il figlio, il famoso cuoco Alessandro Borghese, e la nuora Wilma, oltre al partner Stefano Oradei, che le sono stati vicini in questo periodo.

Adesso è veramente tutto pronto per la nuova edizione del programma di Milly Carlucci. La prima puntata andrà in onda sabato 12 settembre in prima serata su Rai Uno. Queste le coppie in gioco: Barbara Bouchet con Stefano Oradei, Lina Sastri con Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano con Samuel Peron, Vittoria Schisano con Marco De Angelis, Elisa Isoardi con Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini con Mykael Fonts, Tullio Solenghi con Maria Ermachkova, Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini con Veera Kinnunen, Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani con Tove Villfor, Costantino della Gherardesca con Sara di Vaira e Gilles Rocca con Lucrezia Lando.