Barbara D’Urso, svelata la data di inizio di tutti i suoi programmi televisivi: quando la rivedremo sul piccolo schermo? Ecco tutti i dettagli.

Siamo a fine Agosto. E, purtroppo, sono anche terminate le vacanze. Lo sa bene la bellissima Barbara D’Urso. Che, proprio pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, ha annunciato di stare ritornando. Dopo un’incredibile vacanza all’insegna degli amici di sempre, del divertimento, di relax e di sole, la conduttrice campana si accinge a tornare sul piccolo schermo per una nuova e strabiliante stagione televisiva. Ancora per un nuovo anno anno, infatti, la D’Urso sarà al timone di ben tre programmi. A partire, quindi, da Pomeriggio Cinque, in onda tutti i pomeriggi, dal Lunedì al Venerdì, dalle 17:20 circa. Fino a Domenica Live e Live-Non è la D’Urso, in onda ogni Domenica rispettivamente dopo le 17:00 e alle 21:15 circa. Ecco. Accertate tutte queste notizie, manca di sapere solo una cosa: quando potremo nuovamente seguirla in tv? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, in una sua recente intervista per Il Corriere della Sera, ha svelato la data di inizio dei suoi programmi.

Barbara D’Urso, quando incominciano i suoi programmi? La data di inizio

In attesa di scoprire quando verrà trasmessa la diciassettesima edizione del Grande Fratello ‘Nip’, tra pochissimi giorni, Barbara D’Urso sarà al timone dei suoi tre programmi. Ecco, ma quando? Appurato che il GF Vip e Uomini e Donne inizieranno il 14 Settembre, quando sarà la volta di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live-Non è la D’Urso. A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. In una sua recentissima intervista per Il Corriere della Sera, la conduttrice campana ha svelato ogni cosa nel minimo dettaglio. Ecco la data di inizio di tutti i suoi programmi televisivi:

Pomeriggio Cinque: il suo programma quotidiano che ci farà compagnia ogni pomeriggio dal Lunedì al Venerdì partirà Lunedì 7 Settembre. Quindi, tra pochissimi giorni;

il suo programma quotidiano che ci farà compagnia ogni pomeriggio dal Lunedì al Venerdì partirà Lunedì 7 Settembre. Quindi, tra pochissimi giorni; Domenica Live: dopo la sospensione improvvisa a causa dell’emergenza Coronavirus, il programma della D’Urso verrà messo nuovamente in onda. E, partirà, Domenica 13 Settembre;

dopo la sospensione improvvisa a causa dell’emergenza Coronavirus, il programma della D’Urso verrà messo nuovamente in onda. E, partirà, Domenica 13 Settembre; Live-Non è la D’Urso: come il programma precedente, anche questo partirà in prima serata Domenica 13 Settembre.

Insomma, manca davvero pochissimo e noi non vediamo l’ora. Voi?