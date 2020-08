Benedetta Parodi, finalmente la notizia tanto attesa: l’annuncio inaspettato

Proprio sul suo canale social ufficiale, Benedetta Parodi ha dato ai suoi sostenitori la notizia tanto attesa: l’annuncio inaspettato.

Oltre ad essere la vera e propria regina della cucina e di piatti squisitissimi, Benedetta Parodi è, senza alcun dubbio, anche la regina indiscussa di Instagram. Con un profilo che conta più di 870 mila followers, l’ex colonna portante di ‘Cotto e Mangiato’ non perde mai occasione di poter aggiornare il suo adorato pubblico social su tutto quanto le accade. Lo ha fatto, ad esempio, quando, dopo aver terminato le riprese di ‘Bake Off Italia: dolci in forno’, è partita immediatamente per la sua vacanza. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, sempre in diretto collegamento dalla sua dimora vacanziera, la moglie di Fabio Caressa non ha potuto fare a meno di dare ai suoi sostenitori una notizia davvero molto attesa. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme!

Benedetta Parodi, la notizia tanto attesa è arrivata: di che cosa si tratta

Una cosa è certa: Benedetta Parodi è davvero inarrestabile. Non soltanto, a settembre, la moglie di Fabio Caressa sarà al timone di un nuovo programma televisivo, studiato su misura per lei e la sua bravura in cucina, ma, fino a poco tempo fa, è stata impegnata con le prove della nuova edizione di Bake Off Italia: dolci in forno, che, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, avrà un’importante novità. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto! Oltre a questi due incredibili impegni, tra pochissimi giorni, l’ex colonna portante di ‘Cotto e Mangiato’ potrà vedere molto più da vicino il frutto di tanto lavoro. Ad annunciare la notizia tanto attesa è stata la diretta interessata. Che, sia tramite un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale che tramite un’IG Stories, non ha potuto fare a meno di dare ai suoi sostenitori un vero e proprio annuncio inaspettato. Di che cosa parliamo?

Stando a quanto raccontato dalla diretta interessata in queste sue ultime Instagram Stories, sembrerebbe che, dal 14 Settembre, sia possibile acquistare il suo nuovo libro. ‘Una poltrona in cucina’, questo è il titolo del nuovo capolavoro culinario della Parodi, seppure sia in tutte le librerie tra poco più di due settimane, è possibile pre-ordinarlo online. Insomma, non vedete l’ora di avere tra le mani i preziosi consigli e dei succulenti piatti? Non perdete altro tempo: correte anche a voi ad ordinarlo online. Non ve ne pentirete!

Quando la vedremo in Tv?

A quanto pare, da settembre non la vedremo soltanto al timone di Bake Off, ma anche di un nuovo programma culinario. Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, tra pochissime settimane, Benedetta Parodi sarà la colonna portante di un nuovo programma, basato ovviamente sulla cucina e succulenti ricette, in onda ogni sera, prima di cena, su La7.

