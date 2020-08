Quali sono i motivi della rottura della storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Ci sarebbe una donna molto famosa di mezzo

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è nata nel 2017, quando entrambi hanno partecipato al Grande Fratello Vip. La Rodriguez era fidanzata con Francesco Monte, ma nella casa più spiata d’Italia provò una forte attrazione per Moser, tanto da porre la parola fine alla sua relazione amorosa e viversi la liason con il giovane e avvenente ciclista. La loro storia d’amore poi è proseguita anche dopo il reality show di Canale 5. Le presentazioni in famiglia, le prime esperienze insieme e addirittura la conduzione di un programma: quest’anno, infatti, i due hanno condotto la seconda edizione di Ex on the Beach Italia, programma in onda su MTV. Dopo il lockdown, però, la loro storia d’amore è tramontata e al momento i motivi sono ancora del tutto oscuri.

Ignazio e Cecilia, i motivi della rottura: una donna famosa di mezzo

La coppia nata nella casa più spiata d’Italia si è lasciata. I due non stanno più insieme e i motivi della rottura non sono ancora chiari. Sia l’una che l’altro, infatti, si sono trincerati dietro un lungo silenzio. Nel frattempo, però, sui settimanali si moltiplicano le ipotesi. Inizialmente, il ciclista era stato avvicinato all’attrice Anna Safroncik, ma la notizia è stata prontamente smentita. In seguito, il settimanale Gente ha parlato di visione differente riguardo al futuro. La Rodriguez, infatti, desidera mettere su famiglia, mentre, sempre secondo il settimanale, Moser non sarebbe dello stesso parere. Infine, arriva l’ipotesi del settimanale Oggi, sotto la firma di Alberto Dandolo. Secondo il giornalista, Moser in Sardegna avrebbe messo gli occhi su Diletta Leotta. Gli apprezzamenti avrebbero infastidito la Rodriguez e i due sarebbero arrivati così alla rottura.

Al momento anche questa resta un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Attendiamo solo un riscontro ufficiale da parte dei diretti interessati.