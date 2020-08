Chiara Ferragni ‘si vendica’ del marito Fedez dopo il post di ieri sera: il video è imperdibile e i fan si scatenano sul profilo dell’influencer

Lo sappiamo bene che Chiara Ferragni e suo marito Fedez non sono certo una coppia tipica, anzi, spesso e volentieri si fanno immortalare in video e post divertenti. Non dimentichiamoci che la quarantena è stata molto più leggera, proprio grazie alla loro indole divertente e simpatica. Non sono solamente degli influencer di successo conosciuti in tutto il mondo, ma sono anche due ragazzi, due sposi e due genitori. A volte dovremmo ben ricordare che nonostante questi personaggi siano famosi in tutto il mondo, nonostante vediamo spesso e volentieri le loro vite patinate sui social, sono ragazzi come molti di noi. A cui piace leggere, vedere film, giocare a carte o farsi molti scherzi, come nel loro caso… I due sono una vera e proprio esplosione di simpatia e non è affatto inusuale che sui social ci rendano partecipi dei loro scherzi. La povera Chiara è infatti spesso vittima degli scherzi del marito Fedez, ma c’è dire che anche la donna sa come bene come vendicarsi di tutte le marachelle ricevute.

Chiara Ferragni ‘si vendica’ di Fedez: il video è imperdibile

Solo ieri vi avevamo fatto vedere tutti gli scherzi che Fedez aveva propinato all’ignara moglie durante la loro tranquilla estate sarda, in compagnia dei familiari più stretti. Il cantante ha immortalato in un video simpaticissimo la moglie, che pare proprio non aver gradito molto, anzi… La ragazza ha deciso di ‘vendicarsi’ a modo proprio, rendendo pan per focaccia al povero Federico, che forse, sotto sotto un po’ se lo è meritato!

La Ferragni ha infatti caricato le pistole ad acqua e una volta essere riuscita a mettere finalmente il marito al muro, si è fatta riempire di complimenti. Inutile dirvi che il video sta diventando virale e la simpatia dei due è schizzata alle stelle. Il divo tra un complimento e l’altro si è lasciato sfuggire qualche parolaccia e anche qualche commento di scherno, punito dalla donna con una bella pistolata d’acqua fredda! Vi consigliamo di correre sul profilo della ragazza per vedere tutto il video e vedere anche quello di ieri che sta riscuotendo un enorme successo. Cliccate qui per aprire il profilo ufficiale di Chiara!