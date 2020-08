Gigi D’Alessio è diventato nonno: arriva la reazione di Anna Tatangelo

Alla notizia che Gigi D’Alessio è diventato nonno per la seconda volta, Anna Tatangelo non ha potuto fare a meno di rendere nota la sua reazione.

Una notizia davvero splendida: Gigi D’Alessio è diventato nuovamente nonno. Ve ne avevamo parlato già in un nostro recentissimo articolo, è vero. Eppure, soltanto pochissime ore fa, il figlio del cantante napoletano ha annunciato l’arrivo della piccola Sofia. ‘Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna’, sono proprio queste le parole che Claudio D’Alessio ha scritto, sul suo canale social ufficiale, per annunciare la nascita della sua secondogenita (in realtà, infatti, il giovane D’Alessio è già padre di una bambina avuta da una sua relazione precedente). Una notizia, da come si può chiaramente comprendere, più che gioiosa. E che, in un vero e proprio batter baleno, è stata letteralmente presa d’assalto dai sostenitori del napoletano. Sono davvero tantissimi, infatti, i commenti che sono spuntati sotto al post che annuncia l’arrivo della piccola Sofia. Tra i tanti, è spuntata anche la reazione di Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio diventa nonno per la seconda volta: la reazione della Tatangelo non tarda ad arrivare

Hanno condiviso tantissimi anni insieme, Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo. È più che normale, quindi, che, alla notizia della nascita della piccola Sofia, la cantante di Sora non abbia affatto tentennato ad avere una reazione. Come dicevamo precedentemente, infatti, il post condiviso sulla sua pagina ufficiale dal giovane Claudio è stata immediatamente e letteralmente presa d’assalto dai suoi sostenitori. Che, prontamente, si sono riversati ad esprimere la loro gioia e le loro congratulazioni per questa splendida notizia. Tra i tanti commenti a corredo dello scatto, non può assolutamente passare inosservato quello della Tatangelo. Ecco di che cosa parliamo.

Insomma, il suo ex compagno è diventato nuovamente nonno ed Anna Tatangelo, memore dell’immenso legame che c’è stato e che, ovviamente, ci sarà sempre, non può affatto nascondere la sua gioia. E lo testimoniano, da come si può chiaramente comprendere, i quattro cuoricini scritti a corredo del post di Claudio D’Alessio.

Perché Gigi ed Anna si sono lasciati?

Sono passati pochissimi mesi da quando Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo, con un post condiviso sui loro rispettivi canali social, hanno annunciato la loro rottura. I due, come ben sappiamo, avevano già attraversato un momento di crisi qualche anno fa. Ma, soltanto l’estate scorsa, erano ritornati insieme. Adesso, però, sembrerebbe essersi chiusa definitivamente la loro storia. Perché? Beh, ce lo chiediamo anche noi! Perché, almeno fino a questo momento, le motivazioni sono ancora ignote.

